龍湖趁疫市 首2月積極拿地

去年多賺13% 派息增21％

集團去年營業額按年增長30.4%至1510.3億元，其中物業投資業務收入按年增長41.5%至57.9億元。分部收入方面，集團來自物業發展的收入為1407.9億元，按年升29.5%，分部溢利為410億元，按年升24.04%；來自物業投資的分部收入為57.89億元，按年升41.53%，分部溢利為38.38億元，按年升54.4%﹔來自物業管理及相關服務及其他的分部收入為51.59億元，按年升58.1%，分部溢利為13.51億元，按年升69.2%。

集團於業績內披露今年起已新增土儲232萬平方米，權益面積為178萬平方米。問到集團在疫情下積極拿地，首席執行官邵明曉分析指「1、2月份肯定是拿地的機會，3月上半段也是有些機會」，現時已見部分熱點城市像杭州地價回升，相信下一波接近年中有多些機會。

96%工地復工 未受疫情影響

他又指出，武漢只佔集團銷售的3至4%，而從2月至3月已有96%的工地復工，123個售樓處除了武漢已全面復工，目前可見的是包括開工、交付等都不大受疫情影響，相信集團上半年有能力完成約四成的全年目標，即約1040億元的合約銷售，毛利率未來亦有力維持在25至30%水平。邵明曉直言無意分拆物管業務。龍湖昨升6.59%，收報33.15元。