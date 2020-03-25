中電信去年少賺3% 績後抽升8.6%

董事長兼首席執行官柯瑞文表示，發展5G會造成一定資金壓力，公司會盡力降低銷售成本，力爭派息平穩，預計年底前逾30萬個5G基站可投入服務，今年目標5G客戶淨增6000萬至8000萬戶。中國電信績後抽升8.57%，收報2.28港元。

柯瑞文：拓5G資金受壓 力降銷售成本

期內，集團收入約3757.34億元，按年跌0.4%；EBITDA為1172.15億元，按年增長12.5%。去年移動用戶淨增近3,257萬戶至3.36億戶；移動ARPU為45.8元，按年跌9.3%。柯瑞文透露，截至今年2月底，5G客戶ARPU約91.9元。

伙聯通建5G基站 料年底前投入服務

柯瑞文表示，今年會與聯通（0762）共建25萬個5G基站，當中14萬個由公司負責，預計第三季會完成興建，連同自建的6萬個基站，預料今年底前逾30萬以上5G基站可投入服務，日後會再按客戶需求及產業鏈成熟度而決定會否增加基站。

去年中國電信資本開支約為776億元，當中5G投資項目佔約93億元，今年資本開支目標為850億元，當中5G投資項目佔453億元。副總裁王國權補充，未來資本開支增幅保持平穩，但5G及新產業投資佔比會增加。