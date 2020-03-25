港元拆息續升 1個月見1.8764厘

港匯續強勢 昨曾升至7.7532

一周後為銀行季結，昨日一周拆息上升10點子至1.3823厘，另外隔夜拆息亦上升8.79點子，報0.9657厘。3個月拆息上升2.5點子，至1.7668厘，6個月和12個月拆息昨亦升約2點子。雖然港息是受美息帶動，但昨日1個月港元拆息比1個月倫敦美元拆息（Libor）高0.95厘（見圖），此差距升至去年11月以來高位。港匯保持強勢，昨曾升至7.7532，至昨晚約為7.755。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，金融市場仍然動盪，上周所有資產市場都出現大幅拋售，因此銀行都希望保留資金流動性，特別是3月底是銀行應監管要求進行壓力測試和達到資本要求的時間，因為在3月前拆息下跌的機會不大。

分析：3月前拆息回落機會不大

顏劍文認為，聯儲局前晚宣布無限量買債，加上利息降至零水平，拆息不應如此偏緊，或反映出現市場失效，所以3月後拆息會否回落要視乎資產市場信心是否已經回穩，不過他指出美國仍有按揭相關基金等金融機構面對現金流壓力，市場或擔心2008年次揭問題再現，需留意會否觸發新一輪資產拋售潮。