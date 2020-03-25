眾安虛銀開業 1厘活期息搶客 冀5年內收支平衡 平安壹帳通內部試業

明報記者 歐陽偉昉

金管局表示，歡迎首家虛擬銀行今天正式開業，其他7家虛擬銀行亦正積極籌備，以爭取盡快推出服務。

渣打旗下Mox Bank和騰訊（0700）旗下富融銀行表示正在內部測試。WeLab稱籌備進展良好，目標今年開業。平保（2318）旗下平安壹帳通銀行表示，正在內部試業，試業範圍包括中小企及個人銀行產品與服務，同時正積極推進下一階段試業。

CEO許洛聖：

虛銀省成本 1厘活期可持續

眾安銀行1厘活期利率不設最低存款要求，最高上限則為50萬元，餘下部分的利率為0.01厘。若客戶存入50萬元，1年後可得利息5000元。

許洛聖表示，該行考慮活期利率主要基於一籃子港元拆息，加上存款組合和資產收益率而定，並非基於單一利率。許洛聖指虛擬銀行節省分行成本，以自動化運營，1厘活期利率具可持續發展，目前沒有設定吸存目標。

本港銀行在去年11月跟隨聯儲局減息，活期利率重回零息時代。目前多家銀行推出新客戶活期存款優惠（見表1），但普遍設有優惠期限。而眾安的1厘存息沒有設定期限，許洛聖指出，若拆息變動不大會保持利率穩定，惟若拆息急速下跌，則會因應情况調整利率。該行同時推出網上貸款，並保證在服務時間內，客戶會於30分鐘內獲得回覆，否則每遲1分鐘送現金回贈10元，最高回贈500元。

研投資保險等傳統銀行服務

至於及後發展，許聖洛表示已有5年計劃，方向上希望在期內達至收支平衡。該行將會發展中小企銀行業務，另外亦會研究投資和保險等傳統銀行經營的服務，拓展手續費和佣金收入。

業內人士：

需3個月銀行同業市場拆出

有業內人士認為，眾安銀行策略較進取，若以1厘吸收活期存款，需在3個月銀行同業市場拆出才能維持成本，相當考驗銀行維持流動性的能力。該行個人貸款定價亦在較高水平，以目前傳統銀行審慎管理風險的取態下，可能要吸收傳統銀行所拒的客戶。

立法會銀行界議員陳振英表示，虛擬銀行成本約為傳統銀行的三分之一，客戶使用新服務時未必會存入太多資金，而目前經濟情况下貸款需求不會太多，估計1厘活期利率對眾安而言可以接受。