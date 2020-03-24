上月中環商廈呎租跌3.2% 海嘯後最大單月跌幅

資料顯示，2009年3月時，中環寫字樓呎租單月曾大跌13.6%。另仲量聯行商業部主管鮑雅歷補充，現時市况除影響多個行業的經營氣氛外，短期內亦會影響其商業計劃，導致個別企業在時間許可下，暫緩公司的搬遷及擴張計劃。

美聯黃漢成：

禁酒令下 舖市「衰無可衰」

此外，因應新冠肺炎疫情，政府將修例禁止全港8600間有酒牌商戶出售酒類，美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，舖市本身已「衰無可衰」，即使政府不限制賣酒，隨着蘭桂坊早前有多宗確診個案，已「無乜人去」，政府今次做法是「長痛不如短痛」，及早控制疫情，令市况早一點重生反而是好事。

蔡經陽1.18億

再購黃竹坑工廈全層

不過，工廈物業續獲投資者收購，土地註冊處顯示，黃竹坑勝利工廠大廈2樓全層連一個車位，早前以1.18億元售出，以面積10,700方呎計，呎價約11,028元，登記買家明宇投資有限公司，董事包括投資者蔡經陽等。蔡經陽自2013年起，已斥約10.35億元在該廈進行收購，料已購入逾八成業權。今次沽貨之原業主，2006年913萬元購入該層樓面，持貨14年，帳面獲利1.088億元或近12倍。

另萊斯物業高級物業顧問盧燕萍表示，觀塘鴻圖道41號華鴻工貿中心一單位，剛淪為銀主盤，單位面積約3100方呎，最新由銀主以1380萬元放售，呎價約4452元，以市場平均呎租16元計，租金回報料約4厘多。