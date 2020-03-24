淺水灣道90號1號屋沽 今年最大新盤成交

呎價8萬 項目已售洋房中最低

淺水灣道90號自2018年6月推出至今，累售8幢洋房，成交價介乎4.671億至5.2億元、實呎8萬至9萬餘元，套現約40億元，現餘3幢待售。長實助理首席經理（營業） 何家欣指，隨着環球減息與環球股市波動，預料資金將流向物業資產。她又指1號屋買家為港人。

另長實同系北角維港頌新錄一宗撻大訂，為6座16樓B室，屬實用面積437方呎一房戶，原於2017年5月以1663.9萬元售出，買家早前已簽正式買賣合約，惟新近取消交易，預料遭沒收15%訂金涉約250萬元。

海天晉連沽2特色戶 實呎高見2.9萬

長實已上載新銷售安排，將上述6座16樓B室，及另一個於今年1月撻大訂的6座36樓實用面積565方呎D室，安排周五發售。據維港頌最新修訂價單顯示，兩伙新定價分別為1656.3萬和2647.6萬元，雖比2017年5月舊定價調低2.5%，惟取消當年提供的34%直減折扣，即變相加價逾三成。

新盤市場另兩宗大額成交，來自新地（0016）已屆現樓的將軍澳海天晉，透過招標售出2伙特色戶，其中6A座20樓A室，實用面積1124方呎另連天台和平台，成交價3268.8萬元，實呎29,082元，為項目分層單位新高呎價紀錄，買家可獲360日成交期，但若90日內完成交易可獲2%回贈。

本月暫累錄32宗一手撻訂

新盤市場續有買家撻訂離場，本報統計，3月迄今累積已錄約32宗撻訂，追平去年11月、即《禁蒙面法》生效一個月後，錄32宗撻訂的紀錄；最新兩宗來自會德豐（0020）日出康城OCEAN MARINI，單位實用面積479及616方呎，原本同於3月14日首輪銷售中賣出，成交價765.3萬和997.9萬元，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉逾38萬和49萬元，即發展商共殺訂約88萬元。