南津‧迎岸183呎月租8200元

市場消息指出，上述為南津．迎岸一個中層E室，實用面積183方呎，開放式間隔，業主最初叫價1萬元放租，期後大幅減價1800元或18%吸客，新近以月租8200元租出，呎租低見45元。業主於2018年以約477萬元購入單位，租金回報約2.1厘。

映灣園2房月租1.3萬 低市價7%

與此同時，鄰近機場的東涌區，向來為機場人員租樓的熱門之選，惟疫情蔓延下，航空公司削減大量航班，甚至要求機組人員放無薪假，令區內最近亦出現零星退租個案，亦有部分業主以低市價將單位租出。

中原高級區域營業董事陳繼成表示，東涌映灣園3座中層F室，實用面積494方呎，2房間隔，新近以1.3萬元租出，呎租約26元，租金成交價較市價略低7%。業主於2010年4月232萬元購入，租金回報約6.7厘。

社會爭議仍未止息，雖然元朗日前再起衝突，但區內租賃交投暢旺，暫已錄71宗租務成交，其中元朗尚悅本月錄得11宗租賃個案，平均呎租30元。中原副區域營業經理王勤學表示，尚悅3座低層A室，實用面積414方呎，2房間隔，以1.15萬元租出，呎租約28元，租金成交價低市價約8%。上述單位業主2016年7月380萬元購入，持貨近4年，租金回報約3.6厘。

津匯2房月租1.95萬

低去年高位一成

另外，利嘉閣高級經理黃民傑指，土瓜灣津匯低層D室，實用面積510方呎，2房間隔，於去年12月以2.2萬元放租，最新以1.95萬元租出，呎租約38元，減幅為11%，租金水平較去年高位回落約一成。業主2018年8月以1045.5萬元購入單位，租金回報約2.2厘。