冠暉苑實呎破1.5萬 全港未補價居屋王

美聯高級營業經理鄭桂鈺指出，冠暉苑B座低層24室，實用面積291方呎，1房間隔，附精緻裝修，原業主今年1月於未補地價市場以438萬元放盤，新近在「零議價」下成交，實呎15,052元，呎價創全港未補地價居屋新高，成交價亦較市價高約一成。

超去年8月紀錄6%

資料顯示，同類市場呎價對上紀錄為筲箕灣東濤苑D座中層4室，曾於去年8月以730萬元於未補地價市場易手，實呎1.41萬元，而是次新成交則將新高紀錄推高905元或6%。原業主1999年以56.77萬元未補地價購入單位，持貨21年，帳面獲利381.23萬元或6.7倍。

與此同時，將軍澳未補價第二市場亦不乏成交。世紀21物業經理魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園2座高層F室，實用面積431方呎，2房間隔，原業主上月中於未補地價市場以550萬元放盤，經議價後，減價35萬元或6%，新近以市價515萬元成交，實呎11,949元。

原業主持貨21年升值6.7倍

上址原業主於2001年以83.1萬元（未補地價）購入，持貨19年，帳面獲利431.9萬元，物業升值約5倍。