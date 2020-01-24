藍塘傲複式3年勁蝕三成半 連使費實蝕650萬 將軍澳歷來最大宗蝕讓

明報記者 林尚民

中原地產高級分區營業董事伍錦基指出，上述單位為藍塘傲7座頂層兩房複式連天台戶，實用面積770方呎，連140方呎天台，望海景，本月以1700萬元放售，新近減價至1320萬元售出，實呎17,142元。

資料顯示，原業主於2017年3月當年以一約多伙形式以2655.6萬元連購兩伙，今次售出一伙當年作價1886.47萬元，剛過額印期，現帳面蝕566.47萬元，若連同使費，預料實蝕約650萬元或35%。伍錦基又指，無論蝕讓金額及蝕讓幅度，均為將軍澳區內歷年之最，原業主現時仍持有屋苑8座一個實用面積413方呎的一房單位自住。

殷然2房2060萬沽 4年實蝕近90萬

市場消息亦指，西半山殷然高層B室，實用面積588方呎，2房間隔，以2060萬元易手，實呎約3.5萬元；原業主2016年以2048萬元購入，持貨4年帳面雖然獲利12萬元，但若連使費計料實蝕約88萬元或4%。

凱旋門4房6350萬 低2年前4%

另外，九龍站再錄二手低價成交，其中九龍站凱旋門觀星閣高層A室，實用面積1382方呎，4房雙套間隔，原業主最初以7000萬元放售，最新減價至6350萬元易手，實呎45,948元，即減價650萬元或9%。資料顯示，同座、同面積、對上兩層A室，於2018年6月、即不足2年前，以6600萬元售出，意味現時成交價較2年前低約4%。不過原業主2008年以3280萬元購入單位，即使以低市價售出，帳面仍獲利3070萬元或九成。

匯璽首錄二手 開放戶3年升三成

港鐵南昌站上蓋匯璽則首錄二手買賣，美聯分行營業經理黃永財表示，匯璽2A期1B座中層D室，實用面積270方呎，屬開放式間隔，單位剛滿3年期額印鬆綁，以645萬元易手，實呎23,889元。原業主2017年3月以501.15萬元購入，是次轉手帳面獲利143.85萬元，升值約29%。

傳施他佛道屋地2億快易手

此外，市場盛傳九龍塘施他佛道單號屋地，原以2.5億元放售，最新以約2億元獲洽購至尾聲，減價約5000萬元，物業佔地約5500方呎，若以現有樓面3804方呎計，呎價52,576元。原業主2005年5,200萬元購入，若落實售出，帳面獲利1.48億元或2.8倍。