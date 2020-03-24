湯文亮：金庸筆下的生化武器

有小道消息指這是美國製造的生化武器，藉着武漢軍運會傳播，我看這個可能性不大，如果是由美國播毒，一定預先製好解藥（疫苗），但現在美國被新冠病毒打到亂晒龍，連國民警衛軍亦要出動防亂，代表美國沒有解藥，即是病毒並不是由美軍有意傳播。

病毒倘美研製 豈會無解藥

最近有不少人響應政府呼籲，沒有必要就唔好出街，在家裏冇嘢做唯有睇書，當然唔會睇那些長篇大論的學術文章，最好就是那些過眼雲煙的武俠小說，如果睇武俠小說，點可能唔睇《明報》創辦人金庸先生所寫的武俠小說？不過，我嫌《書劍恩仇錄》太Out，仲講反清復明；《射鵰英雄傳》太直，郭靖太直其實不是太討人喜歡，黃蓉除外；《神鵰俠侶》太廢，楊過練成一身好武功反而無所事事，攬住姑姑四圍去；最好睇是《笑傲江湖》，令狐冲不拘小節，才是幻想中的江湖人物。我唔講大家可能未必察覺得到，《笑傲江湖》時已經出動生化武器，金庸所寫的生化武器是用來控制人，而不是殺死人。所以，使用生化武器的人一定會預先製定解藥，沒有解藥，又如何控制人？

只可武功殺人 控制人用生化武器

在《笑傲江湖》裏，有兩個人使用生化武器，而這兩個人都是絕頂高手，任我行有吸星大法，東方不敗有葵花寶典，武功已經獨霸天下，但武功再高，最多是可以殺人，不能控制別人。兩人都是用同一種生化武器，就是要下屬服用「三屍腦神丹」，如果不在指定時間服食解藥，一定會毒發身亡，而且會很痛苦。

所以，大家唔好以為病毒只會在科幻小說出現，武俠小說一樣會出現。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]