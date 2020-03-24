周顯：有刁做趁機印股票

他問我點解？反正都要付出咁多現金，這兩者有何分別？

我說，皆因現在發新股非常困難，管得十分之嚴，所以既然有刁做，有個藉口，乘機印下股票啫。我補了一句：「當然，不排除對方真係有心棟你，我只是說，現在這種做法十分普遍，單看表面，沒有中伏位。」

上星期我寫了一篇，去cheap cheap旅行團，反而更容易識得年輕美女，即刻被讀者炮轟：「冇後生仔女去旅行團啦，大多自由行或者上網三唔識七搵伴組團去。反而用Klook join local tour仲有機。」又有人話：「證明大師已好out。」

看到這些回應，十分難過，皆因我的確十分out，已經無出來蒲好耐。一個out的人，最怕人說他out，這叫做崩口人忌崩口碗也。

細價股熊市 百億身家也走路

近來十分失魂，跌了好幾部電話，又跌了好幾個銀包，當報失後，馬上尋回來，堅持不報失的，則找來找去找不到。這也許是股市大跌，頭頭碰着黑的緣故。雖然，在這幾年的細價股熊市中，我們並非死得最慘的一群，爆煲者大有人在，百幾億身家的都著草，避不見人啦！

不過，日前去皇朝會，依然人山人海，坐滿了大半人，看來大家是隔離得太耐，忍不住出番來，吹水食飯了。

[周顯 投資二三事]