劉思明：博估值偏低入巿 要避高危行業

美國萬億經濟刺激方案遇阻，美股期貨於亞洲時段再次跌停，亞洲區內多個股市也跌停，亞洲貨幣下跌，港股恒指大幅低開過千點。雖然恒指低開見全日低位反彈，曾經重上兩萬二關口，午後沽壓再現，以接近低位收市，創近期收市新低。昨天成交相對上周每日平均約1700億縮減近兩成，反映經過前周五（3月13日）及上周四五低位大幅反彈後再受挫，市場購買力被消耗，又或資金入市變得審慎，削弱未來承接力。

A股較美股對港股影響更大

另一值得留意，港股午後的時間，美期跌勢收窄，內地A股跌幅擴大，後者對港股的影響力更大。滬深昨跌穿近期收市低位，並低收3550點，呈尋底格局，對港股造成壓力。雖然A股估值比港股高，以恒生滬深港通AH股溢價指數為例，A股較H股溢價達三成，為近年高位，令有資金加快南下投資。據大行花旗追蹤監測，上周南向投資港股資金升至歷史最高，月內淨買入也逼近歷史新高，由於H股估值不貴，吸引基金青睞。

恒指市帳率屢新低 小心愈買愈低

目前恒指市帳率跌至0.93，是彭博自1993年有數據以來最低，最近一次2016年跌穿1倍，之後低位回升至1.2倍，相比下，現時估值確具吸引力及值博率。不過，2000年以來，恒指多次大跌，市帳率屢見新低，可謂低處未算低，隨時愈買愈低。

全線捱沽 本地概念股昨再破底

從國指市帳率來看，2016年曾經跌至0.74倍，現時0.91倍，若然跌至歷史低位，隨時再跌一成半。恒指公司2018年將紅籌股及民企納入國指，有利提升估值，因此，今次跌浪的估值未必跌至低位才見底，但以低估值作為考量入市，並非沒有風險。

事實上，大市表現分化，本地概念股市帳率大多跌至低位甚至創新低，但昨天無論零售、地產、房託、公用、電訊、銀行股，基本上全方位捱沽，昨天再度破底，跌破近期低位。成交活躍股份如平保（2318）、創科（0669）、國航（0753）、信義光能（0968）、恒大（3333）、比亞迪（1211）都跌穿上周低位，同時反映內險、出口、航空航運、新能源、內房、汽車繼續受到拋售。

中建材重上7.5元 短線上試8元

不過，個別行業即市低位反彈力強，買盤動力強，如5G概念中興通訊（0763）、京信（2342）；科網美團（3690）、金山軟件（3888）；物管雅生活（3319）、碧桂園服務（6098）；服飾紡織安踏（2020）、申洲（2313）；水泥海螺（0914）、中建材（3323），但大多於高位都有回吐壓力，金山軟件、中建材相對溫和。

走勢上，中建材重上7.5元水平，短線上試8元關口甚至8.3元水平，倘低收7元先行離場。

[劉思明 還看今朝]