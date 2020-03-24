薛偉傑：日本自研支線客機 第六度推遲付運

設計先進 採用多種新技術

SpaceJet系列支線客機原稱MRJ，早在2003年立項，最初定於2011年首次試飛，但由於多次修改設計，直至2015年11月11日才首次試飛成功。首架飛機的交貨時間，亦由原定的2013年六度推遲。亦因此，三菱飛機公司去年5月將MRJ重新命名為SpaceJet，希望以新形象示人。SpaceJet和中國多次延誤但已正在生產之中的ARJ21非常接近，兩者都是100個座位以內的短程小型客機。

但SpaceJet的設計較為先進，這包括了使用多達28%的碳纖維，機身形狀經過優化，盡量減少空氣阻力和噪音，還使用了波音和空中巴士較新機型才有的翼梢小翼設計。此外，亦採用美國普惠公司最新的發動機。這令三菱飛機公司聲稱，SpaceJet可以比同級客機省油約15至20%，一度成為其最大賣點。

眼高手低 致管理失控

而且，SpaceJet的客艙高約2m，大多數乘客都不會感到局促。而由Zodiac設計的新型「苗條座椅」更採用了「3D網格紡織」專利技術，聲稱能夠提供更好的舒適度、更強的減震效果，同時又減低厚度和重量。省油之餘，乘坐體驗卻有增無減，一度令SpaceJet吸引到大約507架的確認和意向訂單，其中約300架訂單更是來自美國。平心而論，日本自從在1974年停產其螺旋槳客機YS11之後，已經發展成為重要的民航機零部件生產基地。

其中，波音787就有35%的零部件是由三菱重工等日本企業製造。可惜三菱忘記了，它已經有很長時間未有設計民航機，其整機設計經驗不足，而SpaceJet又一次過採用多種新技術，眼高手低，加上日本企業近十多年屢被詬病的隱瞞傳統，以致整個計劃幾近失控，令SpaceJet由雲端跌回地面。

兩大巨頭重新包攬支線飛機業務

三菱飛機公司曾經豪言壯語，SpaceJet將在2018年實現訂購量超過1000架，兼且在未來20年的產量至少達到2500架，搶下支線飛機市場一半佔有率。但現時有些美國公司已經取消了訂單，市場更出現了重大變化。空中巴士已經收購了加拿大龐巴廸的C系列支線飛機業務；而波音亦計劃收購巴西航空工業。兩大巨頭決定要包攬它們以往看不起眼的支線飛機業務，相信三菱現在只求SpaceJet順順利利投產以及收回研發成本，已是額手稱慶。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]