金曹：觀察港交所 評估撈底時機

恒指過去經歷過的三次股災，包括2016年2月12日因A股融資爆煲及人民幣匯改，恒指收18,319點、引伸波幅36。

18319點短線重要支持

2011年10月4日因美債失去AAA評級及歐債危機，恒指收16,250點、引伸波幅47.8。2008年10月27日由於美國次按爆煲，引致投行雷曼破產，恒指收11,015點，引伸波幅高達104。今次因新冠病毒觸發的調整，論恐慌程度已超過2016年及2011年的股災，引伸波幅是否會高到100以上，或恒指由高位一季調整50%以上到13,300點恐怖水平，仍有待觀察，暫時仍看18,319點是短線的重要下方支持。

港交所（0388）跟恒指的相關度很高，達到九成。現時港交所由2019年收市253元，只調整了約13.8%明顯仍未見底，跟引伸波幅調整三成可見177元，如果就算跟以往3次股災計算，在2016、2011及2008年，港交所股價除息調整後，分別是163.0元、100.7元及62.0元，調整深度分別是17.9%、42.9%及72%。那起碼應調整17.9%到207元。

港交所跌穿180元撈港股較安全

如以市盈率計算調整幅度，現時港交所市盈率29倍明顯也是偏高，在2016年時，市盈率調整到24倍，照此推算，2020年港交所比較合理的底部支持是179元。港股撈底時機估計要等到港交所跌穿180元才出現。現時恒22,800點、市盈率是9.61倍，而2016年2月恒指18,319點時，市盈率低見7.2，按此推算，恒指如見到18,040點，是勝算頗大的撈底時機。

[金曹 期權制勝]