陳茂峰：四大衝擊 人心虛怯

今次市場大跌，肇因是新冠肺炎全球肆虐，引致環球經濟急煞車。中國在春節後封區封城，工業生產、交通往來、民間消費大幅停頓。中國這家世界工廠一停工，很多日用品供應鏈斷掉，是疫情第一擊的供應衝擊（supply shock）。大家以為只是短暫現象，一旦中國疫情受控，生產恢復，中國經濟會有報復式反彈。2月份環球股市跌幅不多，反映了這個樂觀預期。

先衝擊供應 再衝擊需求

踏入3月，疫情在中國出現受控苗頭，在歐美及其他國家卻大幅擴散。之前大家以為新冠病毒引起的肺炎是中國的事（故俗稱武漢肺炎），疏於防範。但病毒無國界，這30年的全球化（globalization），不單是貨物互通無阻，人流也頻繁。要隔絕傳染病毒，就要停頓社會大部分活動，限制人流和接觸，重複中國在春節之後的做法。歐美國家經濟規模佔全球過半，而且是靠消費推動經濟增長。社會活動一旦停下來，民間消費肯定大幅縮減，經濟自然斷崖式下跌。這是疫情第二擊的需求衝擊（demand shock）。

美國聯儲局在3月3日突如其來的大幅減息0.5厘，用意是紓解疫情對經濟的衝擊。市場初期的反應頗為正面，環球股市稍為穩定下來。

可是在跟着的周日，沙特阿拉伯和俄羅斯的石油協定談判破裂，沙特索性宣告將大幅增加石油產量，3月9日石油價格大跌30%，連累環球股市、企業債券、商品市場都大跌。這是疫情第三擊的石油衝擊（oil shock）。

沙特鹵莽增產 壓垮金融市場

本來肺炎疫情已經打擊石油需求，沙特阿拉伯反而要增產，是兩敗俱傷毫不利己的鹵莽行為，為衰弱的金融市場添上駱駝背上最後一根稻草。美國股市兩個星期時間跌了兩成多，出現4次熔斷。能源經濟的國家更傷，巴西、俄羅斯股市跌近一半，貨幣也弱勢難止。金融市場亂作一團，資金湧往美元和美國國債，連黃金這個避難資產也失去支持。這是疫情第四擊的金融衝擊（financial shock）。

只能寄望疫情早日受控

今次的金融及經濟危機，是個信心危機。疫情早日受控，經濟早回常態，市場會轉穩。如果疫情繼續蔓延，經濟斷崖機會大增。隨着時間流逝，後者愈來愈真實。歐美央行大幅降息、再行量化寬鬆政策，故技重施。但今天局面不是2008的金融海嘯，央行政策成效成疑。今年上半年，多數國家經濟會衰退。不少分析師已在評估，歐美經濟會否百年一遇大蕭條。

去年美國孳息曲線倒掛時，大家多以為是偶發事件，預示美國經濟衰退，美股繼續創新高。豈知觸發經濟衰退不是經濟或政治原因，而是衛生問題。股市大概十年一大劫，是否不破規律？

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]