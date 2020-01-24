大摩：美次季GDP將大跌三成

Ellen Zentner表示，經濟活動在3月份幾近停頓，當社交隔離措施在更多地方實施下，金融狀况進一步收緊，對短期的GDP增長影響便愈大。該行預期，估計經濟會在第三季開始復蘇，第四季度GDP按年收縮幅度降至2.3%。全年全球經濟增長幅度會降至只有0.3%。此前，摩根大通上周指出，預期第二季GDP會收縮14%；高盛及彭博社則預期，會分別下跌24%及9%。

聖路易斯聯邦行更悲：將大跌50%

雖然摩根士丹利估計第二季GDP會大跌逾三成，不過聖路易斯聯邦儲備銀行行長James Bullard（布拉德）更為悲觀，他直指受應對疫情的封鎖措施影響，第二季度美國的失業率可能會觸及30%，本地生產總值將史無前例地大跌50%。相比1929至33年經濟大蕭條時期，當時美國失業率25%，整體經濟萎縮約四分之一。他呼籲美國政府及國會要通過規模達2.5萬億美元刺激方案來填補蒸發了的收入。

（綜合報道）

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