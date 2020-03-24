不滿偏重企業 民主黨拉倒刺激法案

麥康奈爾促民主黨「成年人」改變想法

該法案旨在為美國提供經濟支援以應對疫情，需要最少60票的門欄才能通過，表決後投票結果為47：47票，兩黨未能就如何使用該筆款項達成共識，為法案能否如期於周一通過增加變數。該報道指出，參議院共和黨領袖麥康奈爾，決定稍後再議該法案，並促請民主黨派中的「成年人」改變想法。

參議院民主黨領袖舒默批評，現時交付國會的法案仍存在很多問題，不滿政府提交的法案過於偏重幫助企業，忽視工人及其家庭的需要保障，該黨期望可以爭取更多撥款予醫院，及其他受疫情打擊的業界與人士。眾議院議長佩洛希亦表示，如果與共和黨在意見上仍然產生分歧，眾議院民主黨將會推出另一版本的法案。

麥康奈爾則以美股期指大幅下跌為理由，來突顯周一通過法案的迫切性，同時抨擊眾議院議長佩洛西及參議院民主黨領袖舒默，認為目前需要加緊行動，以及達成協議以幫助美國人民。美國總統特朗普於投票表決後表示，對他而言並非十分複雜的問題，政府會協助工人及拯救企業。

（綜合報道）

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