聯儲局無限買債 美股未止跌 道指期貨曾升764點 早段挫500點

新冠肺炎疫情在美國肆虐，美國政府在共和、民主兩黨角力下，總值2萬億美元的紓困方案未能夠在參議院過關，再觸發亞太區及歐洲股市持續插水（見另文及B1）。到昨晚8時聯儲局再度出手，推出無限買債計劃，以支持信貸市場運作，這比上周公布的7000億美元買債計劃更進取。同時，聯儲局進一步推出多項措施。聯儲局的聲明指：「今次會使用全面的工具，在具備挑戰的時刻，去支持家庭、企業及美國經濟。現時已非常明顯顯示，經濟受到嚴重破壞，因此需要在公、私營領域，採取更進取地付出努力，去遏止職位及收入的損失，以待破壞完結後，促進復蘇。」

聯儲局：經濟明顯受嚴重破壞

根據聯儲局的計劃，其無限買債計劃，除包括購入原有的國庫債券及住宅按揭證券以外，還新增了商業物業按揭證券。據《華爾街日報》報道，聯儲局單是本周便打算購入3750億美元國債及2500億美元按揭證券。同時該局進一步出手支持企業及家庭，包括成立總值3000億美元之新融資計劃，當中財政部會從外匯平準基金撥款300億美元支持該項新融資，以支援僱主、消費者及企業。同時推出支持大僱主的計劃，提供首要及次級市場企業信貸額度，支持企業發債計劃及流通性，甚至提供長達4年的橋樑貸款。該局亦同步祭出在2008年金融海嘯期間的TALF，用以支持包括學生、汽車、信用卡及小企業信貸相關的資產支持證券（ABS）發行。

逐步取消銀行額外資本緩衝要求

除此之外，聯儲局的紓困計劃，亦涵蓋市政機構、商業票據發行，甚至部署推出「主街商業貸款計劃」，支持合資格的中、小企（見表）。在昨晚9時後，該局進一步宣布，將作技術改變，逐步取消銀行的額外資本緩衝要求，這緩衝要求原為讓銀行出現資金緊絀時可以提升資本，聯儲局指過去10年銀行已建立充足資本，此舉可促進銀行向家庭及商業提供借貸。

儘管聯儲局推出連串措施，試圖重振市場信心，不過，投資市場普遍認為，政府的財政措施，比聯儲局出手更重要。歐美市場至昨晚普遍未能止瀉。至昨晚11時，英國富時100指數更大跌3.1%；美國三大指數亦持續下挫，至今早零時40分標普500則跌60點，低見2244點；納斯達克亦跌62點，報6817點。此外，在聯儲局出手後，美匯指數下跌0.885，報101.932；美國財長梅努欽揚言會發行更多長年期國債支持刺激經濟方案，在聯儲局出手後一度跌至0.69厘的10年期國債孳息，一度再抽升至0.85厘。

（綜合報道）

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