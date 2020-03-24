聯通去年多賺11% 王曉初：用戶減因雙卡戶跌

集團同日公布2月的營運數據，單月用戶減少660萬，今年首兩個月共減少778萬戶。集團首席執行官王曉初昨於電話會議上表示，留意到三大營運商上月的用戶數有明顯跌幅，僅僅是因為雙卡用戶減少，有很多雙卡用戶在疫情停工期間暫時放棄其中一個卡號，導致數字下跌，但相關情况在3月已轉趨穩定。他同時強調，用戶在上月的流量用量並未有減少。

疫情有助推動數字化發展

期內來自移動業務收入減少5.3%至1564億元，王曉初解釋，去年移動業務受累於內地提速降費政策，及市場競爭劇烈，導致收益受壓。去年的每用户平均收入（ARPU）亦按年跌11.6%至40.4元，他認為，跌幅主要源自去年下半年集團轉型，不再以客戶數為目標，轉為以服務質量為重心，因此ARPU方面受拖累，但依然有利長遠發展。

對於新冠肺炎疫情，王曉初認為，新冠肺炎為集團帶來短暫影響，主要是在5G建設方面。不過，他表示，如果疫情可以在6月前完結，集團有信心在今年下半年追回進度。另外，他續指出，留意到疫情期間用戶的流量使用更趨於娛樂，預料疫情可推動內地推動數字化發展，對集團有正面影響。

去年可用5G基站超過6萬個

截至去年底，集團的資本開支達564億元，可用5G基站超過6萬個。對於與中國電信（0728）合作建網，王曉初指出，合作為雙方共同節省約100億元的投資成本。

對於內地5G普及趨勢，他認為，或要留待今年下半年更多5G終端設備推出，價格更便宜時，5G用戶才會顯著增加。