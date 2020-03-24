大行指恒大要賠33億額外利息 業績未達標觸發賠償 股價瀉17％

明報記者 方楚茵

恒大昨日股價急跌最多17.5%，收市仍跌16.9%，報9.94元，跌穿10元水平。恒大股價曾在2017年10月創下31.55元的高峰，但自從恒大地產的回A計劃一拖再拖，股價亦拾級而下。單計年初至今，股價已下跌超過五成。

美銀大劈目標價至10元

恒大在周日發盈警，預期去年核心業務淨利潤及淨利潤分別下降48%及50%，分別達408億元及335億元，利潤下降主要是由於售價較低的清尾銷售樓宇在2019年交樓結轉，引至交樓單價下降所導致。

根據恒大在2017年引入戰略投資者時條款，列明2018、2019及2020年淨利潤需達到500億元、550億元、600億元（見表），否則將要作出補償。

美銀昨日發表報告，將恒大目標價由原來22.8元，削減過半至10元，評級由「買入」，直接降至「跑輸大市」。

短線積弱 令投資者失望

美銀指出，將恒大降級主要由於集團沽售低利潤貨尾令盈利下滑所致，並預期恒大今年會持續以「激進定價」賣樓，雖然可保持銷售增長及現金回籠，對集團縮減負債是長期利好，但其利潤前景將在短線積弱，令投資者失望。

「意味為回A告吹做準備」

美銀指出，這同時可能意味恒大正為旗下恒大地產回A告吹做準備，並指一旦計劃正式告吹，集團將需要籌資以回購高達1300億元的戰略投資，因此相信直至不確定性消除前，恒大將會落後於其他同業。

瑞信亦指出，相信恒大盈警是由於集團銷售鎖定率低於同行，加上樓盤「大減價」令毛利率下跌，以及由於激進的市場推廣造成營銷支出增加等，同時預期新能源汽車業務虧損，亦會影響集團淨利潤表現。該行提到，相信恒大未來將會降低土儲預期等。因此將恒大目標價由原來26.1元，大削54%至12元，評級由「跑贏大市」降至「中性」。