集團表示，由於收縮零售業務等因素，期內毛利率按年跌1.3個百分點至30.3%。申洲國際主席馬建榮表示，去年全球服裝消費需求增長放緩，市場需求下降，中國紡織服裝行業承受著需求不足和成本上漲的雙重壓力。集團去年積極擴建和提高海外基地的設施效能，進一步改善內地基地資源配置及能源消耗結構，加快收縮零售業務並完全退出。

展望今年前景，集團指出，服裝行業普遍用工較多，為防止疫情擴散增加額外的成本開支，疫情令零售業消費需求下降，或令紡織服裝行業產能利用不足。現時集團部分核心客戶已關閉部分國家的線下門店，由於疫情發展尚不明確，難以評估對客戶營業收入影響，集團產能利用率暫未受到重大影響，如疫情持續未改善，或會影響集團產能利用不足。申洲昨收市報73.15元，大跌9.07%，成交金額9.22億元。