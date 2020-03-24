機管局再推10億措施 減租及豁免航空收費

機管局表示，將獲全數豁免5個月的航班停泊費及機橋費，客機着陸費則減四成，為期4個月；客運大樓內的商用櫃枱特許經營費亦獲全數寬免，為期4個月。另外，機管局表示，客運大樓內的辦公室、貴賓室租金，以及航空後勤服務如航空膳食、航機維修、貨運站費用亦獲寬減10%至50%不等，分別為期3至4個月。對於機場員工，機管局已預留5000萬元作培訓津貼，支援放無薪假期的機場員工，預料可惠及25,000名員工。

機場商戶獲租金寬減

至於機場內的商戶，所有支付定額租金的機場商舖及食肆將獲租金寬減，涉及合共3.2億元。機場內商舖及食肆在今年3月至5月的租金獲減免七成，6月則減五成，是自去年10月開始寬減定額租金兩成後的進一步支援。當局預期，相關紓緩措施將惠及超過400家公司。

不過，有機場零售商戶向本報表示，機管局應該一早在1月底已經推出措施，實際上機場內商戶生意自去年社會運動爆發以來已經差，因為沒持機票的人不能進入機場。她透露，禁區內的食肆每月租金高達200萬元，自政府對所有海外國家發紅色警示以來，生意十分差，甚至每日生意額低過100元。她直言，「林鄭由去年底已呼籲地產商減租，機場的租金甚至貴過IFC，為甚麼機場作為政府機構的一部分，可以甚麼都沒有做」。

另有商戶指出，自疫情爆發後，機場內的小商戶很難生存。他透露，現時每天在機場的銷售額幾乎為零，因為除租金外，商戶還要支付薪金及其他雜費。他認為，政府在幫助中小企方面，可以做更多工作，如果政府不行動，可以預視機場內不少商戶將面臨關閉。