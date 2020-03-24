恒地7年來首停派紅股 業績遜預期 去年少賺26%

明報記者 李哲毅

瑞銀昨日發表報告，指恒地管理層解釋取消紅股主要是因為市況不明朗，以及保留資金進行投資。該行引述管理層指，今年稍後會再作研究，明年是否恢復派發紅股政策，並強調集團未來有足夠盈利能力，保持現有的現金派息水平。

恒地指出，盈利減少主要由於2018年出售北角京華道商廈，錄約56.09億元的盈利貢獻，2019年度出售尖沙咀「天文臺道8號」商廈一半權益，僅獲基礎盈利13.05億元，恒地去年出售投資物業稅前盈利約16.88億元，按年減少73%。

另外，去年物業銷售稅前盈利減少12%，只錄約58.88億元，集團解釋，是由於中國內地物業銷售收入減少所致；稅前租金收入淨額約70.65億元，按年升1%；集團提到，去年末季集團與部分租戶達成租金寬減安排，對公司租金收入總額減少影響不大。

期內恒地再購入約30萬方呎新界土地，集團於粉嶺北及古洞北新發展區所擁有約126萬方呎土地，被政府以現金補償方式合共約17.51億元，收回作公共用途。截至去年底，持有約4490萬方呎新界土地儲備，仍為本港擁有最多新界土地之發展商。

恒地又稱，灣仔莊士敦道重建項目預計今年底落成，廣州「星寰國際商業中心」第一期預計第三季竣工。上海「星揚西岸中心」第一期預計第三季落成啟用。

宏高證券投資經理梁杰文認為，恒地股價尚有下跌空間，恒地不惜得失長期股東及基金投資者，決定取消派紅股，反映集團希望節省資金，並對今年業務表現有保留。

宏高證券：股價料續跌 削紅股以省資金

梁杰文稱，以往派送紅股可減少股價與資產淨值折讓，現在不派發紅股可避免造成攤薄效應，對股價造成壓力。他又稱，雖然外圍減息對地產行業有利，短期內本港地產行業面臨疫情壓力，而且社會運動尚未完成平息，對發展商業務造成隱憂。另外恒基發展（0097）公布去年業績，純利6200萬元，按年減少36%，末期息1仙，按年減半。