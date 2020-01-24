諾誠健華首掛升近一成 每手賺860元

大戶方面，有98名大戶斥資1.13億元認購諾誠健華「頂頭槌飛」，每人獲發114手，假設孖展息率2.88厘，借九成孖展，不計手續費，每張頭槌飛涉及借款約1.02億元，凍資期為4日，利息約3.22萬元，換句話說按首日收市價計，每張頭槌飛可賺約6.58萬元。

首家上市公司「網上敲鑼」

諾誠健華不單首日掛牌可逆市上升，更是首家以「網上敲鑼」作上市儀式的公司。因受到新冠肺炎疫情影響，考慮到人流或會集中，以及公司高層可能因交通原因無法出席上市儀式，因此港交所（0388）首次採用以網絡視頻形式替代金融大會堂現場舉行上市儀式，為企業提供更大靈活性。

就港交所的影片所見，實時直播影片時長2分鐘，首先畫面有港交所及諾誠健華商標，然後有諾誠健華聯合創始人、主席兼行政總裁崔霽松的錄影致辭，之後有10名港交所高層留言祝賀，其中包括行政總裁李小加。之後畫面中間出現虛擬「銅鑼」，且在開市前5秒倒數後發出敲鑼聲，銅鑼中間位置亦有象徵「敲鑼」的發光效果。雖然敲鑼聲大小要視乎電腦或手機喇叭，但敲鑼一刻卻可以截圖永留存，總算與別不同。

據了解，港交所今次花了約3個星期製作「網上敲鑼」短片，主要是讓所有新上市公司於現時疫情影響下，可以選擇採用這種虛擬上市儀式。

MBV國際煞停上市 散戶最快周四獲退款

此外，馬來西亞新股MBV國際（1957）公布，基於現行市况不穩定，暫停上市計劃，散戶最快於周四（26日）取得退款。集團原訂於本周五（27日）掛牌，上周五（20日）集團已宣布延期至下周一（30日）上市，至昨日宣布暫停上市。