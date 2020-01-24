軟銀擬賣產410億美元回購削債 阿里巴巴挫7%

市場料售阿里持股

現時軟銀市值遠低於於其資產淨值，市場普遍認為阿里及英國手機晶片開發商ARM的持股是造成折讓原因之一，單是軟銀手上約25.1%阿里股份，市值超過1200億美元（約9360億港元）。阿里昨日沽壓龐大，但在170元水平出現約2000個買盤，涉95.4萬股。

軟銀昨日表示，在一周前宣布的5000億日圓回購計劃基礎上，額外加碼2萬億日圓新回購計劃。軟銀債務負擔沉重，加上公司連番投資仍處於虧損的初創企業，而疫情又影響信貸市場，帶動債務保險成本激增，軟銀信用違約掉期交易觸及約10年來的最高水平。評級機構標普已將軟銀的前景下調至負面。

軟銀傳棄投資 WeWork獨董擬興訟

早前傳出軟銀計劃放棄針對共享工作空間WeWork的30億美元投資計劃，昨日彭博社指出，兩名WeWork獨立董事正權衡所有選擇，包括法律訴訟，以確保軟銀向其員工和股東完成要約。這項30億美元投資計劃原訂未來兩周內完成，但彭博社引述股東消息稱，軟銀考慮到美國當局多個部門打算對WeWork展開調查，包括美國檢察官、美國證交會（SEC）等，所以有意退出交易。