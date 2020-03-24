東奧或押後掃除陰霾 日股區內逆市升

據外媒報道，日本央行昨日買入2016億日圓（約140.9億港元）ETF（交易所買賣基金），與該行上周四的購入金額相若，令新冠肺炎疫情引發的股市動盪趨向平靜。另外，日本首相安倍晉三於參議院預算委員會上表示，奧運如果無法以完整形式舉辦，可能不得不推遲，令市場認為不明朗消息消除。

印度泰國印尼熔斷 滬深兩市逾3000股份挫

印尼及泰國股市觸及熔斷後，曼谷證交所指數收市報1024點，跌9.12%，印尼雅加達指數收報3989點，跌4.9%。至於新加坡海峽時報指數收市報2233點，跌7.35%。韓國股市跌幅相對較小，收市仍跌5.34%，報1482點。

內地方面，滬深300指數收市跌3.36%至3530點，兩市合計有逾3000隻股份下跌，上證綜指跌穿2700點大關，收市報2660點，跌85點或3.11%，深證成指昨最低見9656點，收市報9691點，跌458點或4.52%，成交額4190億元人民幣，兩市合共成交額6874億元人民幣。