港股再跌1109點 公用股也失陷 美聯儲再出手 恒指夜期大漲後轉低水百點

明報記者 蕭嘉聰

至昨晚8時，美國聯儲局因應新冠肺炎疫情宣布無限擴大購買債券計劃，恒指夜期昨晚早段應聲彈起，重上22,000點水平，一度高水841點，但其後升幅急速收窄。截至晚上11時45分，恒指夜期報21,580點，低水116點。國指昨日收市跌366點或4.02%，報8751點；主板成交1375億元。恒指大跌逾千點仍無阻「北水」掃貨，港股通昨吸資95.1億元，當中21億元買入騰訊（0700），累計已是連續21日淨流入港股。

匯控收跌6% 預測股息率逼9厘

市况疲弱，藍籌股全線向下，其中匯控（0005）收市跌5.96%至44.2元，預測股息率已逼近9厘；友邦（1299）跌5.31%至61.5元，分別拖低恒指138點及120點，九倉置業（1997）跌幅最小，收市報29.9元，跌1.32%。以「穩陣」見稱的公用股亦捱沽（見表），由「十送一」紅股改至「二十送一」的煤氣（0003）收市大跌10.3%至11.96元，中電（0002）及電能（0006）亦跌逾6%。香港電訊（6823）大跌7%，預測股息率亦升上7.7厘。

光銀國際：公用股復蘇慢 不太看好

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，昨日恒指大跌逾千點，除了道指期貨影響外，市場亦關注美國的刺激方案有可能未能獲國會通過，以及油價繼續向下，對環球經濟將造成打擊，影響港股走勢，預計未來恒指波幅仍會高達逾千點，難言何時才會尋底，更有可能下試20,000點水平。

林樵基認為，雖然個別股份已達一定跌幅，但投資者買入時亦要有心理準備中長線持有，亦應該選擇最不受疫情影響，或是回復最快的股份，例如阿里巴巴（9988）昨受軟銀有意減持消息拖累大跌，但中國疫情相對緩和，電商業務在疫情可快速復元，相對較優質。至於公用股等傳統行業的復蘇速度甚慢，可能是最後一批重拾增長的股份，因此不太看好其走勢。

耀才：氣氛欠佳 料恒指會再試低位

耀才證券研究部總監植耀輝亦稱，港股氣氛依然欠佳，疫情消息明顯主導大市，相信恒指會再試低位，建議投資者要小心為上。昨天恒指收市較上周四低，但盤中低位仍較上周四的21,139點略高（見圖）。