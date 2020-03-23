市况波動做好情緒管理

明報記者 黃清瑤

無論投資任何類型產品，最重要是衡量自己可承受的風險，來選擇不同的投資工具。倘若能承受的風險較低，可以考慮月供股票或基金，好處是不需要恆常留意股市，亦可以達到儲蓄習慣。另外無論可承受高低風險，應盡量分散投資於不同的產品，建議投資者為自己設定一個分配表，倘若是低風險投資者，儲蓄比例應佔三成或以上。

相反，高風險投資者可考慮將更多資金投放於不同國家的股票及債券市場。但無論何種投資，最好預留部份資金在避險工具如黃金、日圓方面，多元化的投資才可分散風險，不容易造成「輸身家」局面。

不要因賺蝕致情緒波動

無論是投資股票、債市或強積金，長年投資難免遇上牛市或熊市，在牛市時獲利固然興奮，但熊市時股市大上大落，倘若自己投資的股票大跌，情緒必定會很沮喪，甚至會胡亂操作沽出股票、強積金轉倉。但波動市總是天意弄人，沽出股票後可能股價反而會上升，投資者情緒更為低落。

當一旦看到投資產品價格下跌，首先應該冷靜分析，不要被一時的消息或產品價格變動而影響心情。及後，應冷靜分析投資產品在波動市下有何影響，是否處於市場消息的「風眼」之中，又或者只是因為一時的不利消息而有所影響，投資策略是否應為中長線持有。打個比喻，現時在油價戰影響下，假如手上持有油股這些較為敏感的股份，投資者就要考慮應否減持。相反，受疫情影響，更多人選擇使用網購，並且有利相關股份公司，即使股價有波動亦未必要減持。

作為投資者，當然渴望能在市場上贏到最多的錢。不過往往事與願違，我們手上亦沒有水晶球，未能預知會有何突發消息。往往想在目標價沽貨，但黑天鵝突然來襲，股票價格不升反跌。因此，更好的方法是，選擇基本因素良好的公司，並作中長線持有，可以分注吸納，亦要培養不要經常看股價的習慣。如情緒波動較小、減少操作的情况下也可以避免錯誤的操作。無論是股市債市，抑或是強積金亦應有如此操守。

任何類型的投資，都應該做好準備才入市。若要分析一隻股票的好壞，閱讀財務報告表、市場消息自然少不免，另外亦可選擇閱讀一些優質的投資書，就如股神巴菲特的著作，或是其他分析員的刊物。當然，閱讀後要透過實際分析才再作決定。而非別人給股票編號，就急於入市。

就以騰訊（0700）為例，假如投資者於2017年3月，以230元買入並持有至今，以上周五收市359.6元計算，不計手續費即每手賺12960元，當然若能於400元高位沽出則賺幅更大。目前環球股市每日動輒過千點上落，吸引不少投機者入市，渴望能在短時間內賺取高回報，但因為頻密操作往往會作出錯誤決定、影響情緒。

莫貪心 釐定止賺及止蝕位

部分投資初哥聽到「止賺」二字會感到莫名其妙，賺錢當然愈多愈好，不過世事豈如人意，有時候黑天鵝突然出現，認證了俗語的「貪字得個貧」。止蝕亦是投資重要技巧，當投資者買入某項產品，就應設定一個止蝕位，以免股票跌得更深、蝕得愈多。雖然「一日未沽，一日未算輸」，但這只是鬥氣、自欺欺人的心理。

寧買當頭起 莫買當頭跌

資深投資者林一鳴表示，今次市場狀况與過往金融危機有很大差異，投資者不可能估底。他解釋，無人可以預知治療藥物何時出現，股市每天大上大落，投資者自然心情不好。「不要以為自己可以猜中股市走勢，市場充斥太多不穩定性，倘若美國確診人數大增，股市定必急跌。」他又以2003年SARS股市表現為例，當年三月有許多人急於入市，但最終五月才見底回升，即使三月入市可以在較低位吸納，但過程中，不穩定性增加了股民心理負擔，因此，目前應緊記「寧買當頭起，莫買當頭跌」。雖然恒指已經回落至相當抵買的水平，不過疫情一日未穩定，見底信號也不會出現。

「如果現時選擇入市，根本是在賭博」。他表示，當前市場只適合兩類人買賣，第一種是高技術的短期炒家，可以做出正確判斷，並於低位吸納、高位斬倉。第二種是價值投資者，他們不會買入牛熊證等衍生工具，相反會選擇前景良好、有盈利基礎的股票，買入後不再留意股市，兩三年後股票價格自然有升幅。

[退休綢繆]