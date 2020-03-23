翠怡呎價疫市直逼1.6萬

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添指出，減息環境加上市場憧憬各國政府推出救市措施，業主持貨心態轉強，個別甚至封盤。他表示，翠怡花園現時有約28個買賣放盤，較今年初下跌約兩成，加上早前的減價放盤已被市場消化，業主議價空間由2月約8%減至目前約3%，其中屋苑新近易手的9座中層G室，實用368方呎兩房間隔，附企理裝修及享海景，以608萬元成交，呎價16522元，成交呎價屬屋苑今年同類單位新高，原業主2013年以336萬元購入上址，帳面獲利272萬元或81%。彭續稱，翠怡花園本月至今錄得3宗成交，2月則錄得5宗，料全月成交量相若，但成交價再度回升，未來或呈「乾升」格局。

青泰苑已補價2房實呎新高

事實上，青衣本月已錄得34宗二手成交個案，勢將打破上月的38宗，多個屋苑亦錄得高價成交，其中青泰苑A座中層3室，實用401方呎，屬兩房間隔，享海景，近日在自由市場以590萬元成交，呎價14713元，創屋苑呎價歷史新高，原業主早於1999年以138萬元購入上址，當時單位已補地價，現轉手帳面升值452萬元或約3.3倍。

青衣同區灝景灣7座高層A室，近日以1638萬元易手，單位實用856方呎，屬3房連士多房間隔，呎價約19136元，為屋苑成交價歷史次高紀錄，比去年5月，由7座中層A室以1668萬元易手的歷史最高做價紀錄，僅相差30萬元或1.8%，該單位實用同為856方呎、呎價19485元。是次成交單位之原業主於2007年以552萬元購入上址，帳面獲利約1086萬元或近2倍。

灝景灣3房1638萬沽 屋苑次高

其他地區亦錄得新高成交個案，何文田冠熹苑高層17室，實用426方呎，屬2房間隔，近日以595萬元於居二市場成交，實呎13967元，刷新九龍區未補地價居屋呎價新高紀錄，原業主2014年以315萬元入市，帳面獲利280萬元或近九成。此外，市場亦錄名人沽貨個案，由資深投資者「舖王」鄧成波持有的港島南區華景園1座高層A室，近日以9280萬元連3個車位易手，單位實用2482方呎，呎價37389元；據了解，鄧成波2013年以股權轉讓方式入市，當時作價8780萬元，7年間帳面僅升值500萬元或5.7%。

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