WEST PARK遠眺昂船洲

明報記者 林尚民

攝影 曾憲宗

WEST PARK位於深水埗通州街256號，位處長實（1113）與市建局合作發展的愛海頌兩個地盤之間，並鄰近恒地（0012）系的海柏匯及南昌一號。項目為單幢樓盤，提供63個單位，戶型雖然簡單，主要分1房、2房及2房連書房間隔，但實用面積介乎333至493方呎，在市區單幢盤而言不算太侷促。雖然項目前臨九龍區主要幹道西九龍走廊，部分低層單位或會受車輛聲浪影響，不過，由於項目最低住宅樓層位於5樓，即大部分單位均高於西九龍走廊，可望到通州街公園的綠化環境，中高層更可跨過南昌邨，眺望新地（0016）南昌站上蓋的匯璽，以及昂船洲一帶海景。

提供63伙中小型單位 前身為酒店

WEST PARK另一賣點是以酒店改裝而成，已屆現樓，換言之，在成交期（視乎不同付款辦法，由120天至180天）後，即可入伙或放租。樓盤採一梯三伙設計，A室實用面積劃一339方呎，全屬2房戶；B室實用面積493方呎，屬2房連書房間隔，為項目面積最大戶型；C室面積劃一333方呎，不過15樓或以下的C室則屬1房間隔，房間面積超過90方呎，比較適合單身人士或兩口子居住，而15樓以上的C單位則為2房戶。

發展商早前開放現樓示範單位予公眾人士參觀，其中一個為23樓A室，屬實用面積339方呎2房戶，連裝修家俬。單位以綠色及啡色為主調，客飯廳雖然外望西九龍走廊，但景觀尚算開揚，甚至可眺望西九四小龍一帶，而窗前有足夠空間放置梳化，旁邊則是開放式廚房，飯廳另一邊擺放木製餐桌及餐椅，樸實簡約。

浴室企缸旁設通風窗

客廳與睡房以趟門分隔，可節省空間，兩個睡房一間擺放了雙人牀，另一間擺放了單人牀，同樣光猛開揚，均可望海景。雖然單位浴室面積不大，但間隔分明，且整個項目所有浴室的企缸旁均設有通風窗，有別於市場上不少迷你盤設計。

發展商亦開放了22樓全層3伙交樓標準單位，當中的B室2房連書房間隔，實用493方呎，客飯廳外望昂船洲一帶海景，是同一座向客廳景觀最佳的單位。

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