太子基隆街地舖「一蚊招租」

李根興1元租出西灣河舖賣抗疫品

上述西灣河舖位，位於筲箕灣道212號禮林大廈地下2A舖，面積約450方呎，以月租1元招租，由今年3月至5月，為期3個月，但有關生意要與新冠肺炎相關，如廉價出售口罩、消毒清潔用品、健康食品、中醫西醫等，並以非牟利機構優先。

李根興表示，舖位已租予鄰舍輔導會，出售口罩等抗疫產品，個人亦出資1萬元作資助。資料顯示，李根興於2018年3月以1700萬元購入上述西灣河商舖，呎價37,778元，而舖位對上租戶為地產代理公司，早前以月租5.5萬元、折合呎租122元。

是次李根興亦為一名業主，把旗下太子基隆街19號舖，以「一蚊招租」，舖位前身為大眾財務，地舖面積實用711方呎，另81方呎天井、483方呎閣樓，內置樓梯，他表示該舖位市值租金約為6萬至7萬元。

海富低層單位呎價42元放租

此外，美聯商業營業董事鄭家永表示，金鐘海富中心1期一個低層單位，面積約2625方呎，現以月租約11萬元放租，即呎租叫價約42元，與同一大廈其他成交租盤比較，呎租屬低水。

他續稱，雖然金鐘毗鄰中環核心金融區，但受去年社會事件及新冠肺炎疫情雙重夾擊下，個別單位租金已作調整，吸引用家趁機會進駐。