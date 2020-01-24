玖瓏山3房業主損手137萬

市場消息稱，玖瓏山天瓏閣2座低層E室，實用964方呎，屬3房1套間隔，原業主最初以1200萬元放售，最新減價25萬元或2%後，至1175萬元易手，實呎12,188元；原業主2015年以1254萬元購入單位，帳面已蝕約79萬元，連同其他使費，料實蝕約137萬元或約一成離場。

皓畋兩房998萬沽 蝕3%離場

另何文田皓畋1座低層A室，屬實用505方呎兩房間隔，原業主最初以1200萬元放售，惟最終減價202萬元或約17%後，以998萬元售出，實呎19,762元；原業主2016年一手購入單位、作價約979萬元，但扣除使費後，估計實蝕近30萬元離場，蝕幅約3%。

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣荃威花園E座中層2室，實用436方呎2房戶，原業主以460萬元放售，新近減價至455萬元售出，為屋苑今年最低成交價，實呎10,436元；原業主1997年以207萬元購入單位，帳面賺248萬元或1.2倍。

荃威兩房售455萬 屋苑今年低位

香港置業市務經理（銷售）薛春華表示，奧運站浪澄灣5座高層D室、望海景，實用567方呎2房戶，原業主以1150萬元放盤兩日獲區內客接洽，議價後減價70萬元或6%，以1080萬元成交，實呎19,048元；原業主2007年10月以約563.1萬元一手購入，帳面賺逾516萬元或92%。

匯璽首錄二手 開放戶三年升值22%

另代理消息指，南昌站匯璽新近錄得首宗二手成交，屋苑第1B座中層D室，實用面積270方呎、屬開放式間隔，新近以638萬元易手，實呎23,630元；原業主2017年3月以524.8萬元一手購入單位，3年額印稅SSD禁售期已屆滿，現帳面賺逾113萬元或約22%。