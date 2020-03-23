本月新盤撻訂逼30宗 4個月最多

愛海頌創新高呎價單位取消交易

本月新盤市場暫錄得約29宗撻訂，除較2月錄得約21宗撻訂，增加8宗或近四成外，亦是繼去年11月市場錄約32宗撻訂後，4個月來最多新盤買家撻訂的月份；最新一宗來自愛海頌1座31樓D室，實用695方呎，3房間隔連561方呎天台特色戶，單位原於3月12日以1567.8萬元售出，實呎22,558元，當時曾創項目呎價新高，惟有關單位最終撻訂，以樓價5%計料買家損手逾78萬元。

此外，恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣2期亦現撻訂，單位為5A座6樓M室、實用223方呎，本月15日原以374.7萬元售出，買家撻訂離場，料遭發展商沒收5%訂金涉約19萬元。

MARINI系列累沽1219伙 吸金103億

另會德豐（0020）旗下將軍澳日出康城9期連錄成交，其中上周六進行次輪銷售的9C期OCEAN MARINI，昨日再沽1個四房戶，該期累積售出261伙單位，佔可售310伙單位近85%，套現逾22.6億元。

此外，9B期GRAND MARINI昨日亦售出一個兩房戶，連同9A期MARINI，上述3個項目去年夏天開售至今累售1219個單位，佔可售1374伙單位近九成，總共套現逾103億元。

Wetland 2期本周擬開示位和開價

過去兩日新盤市場共錄約120宗成交，按周跌135宗或五成，3月迄今新盤市場累積錄約780宗成交，比2月全月約355宗，增加逾一倍。事實上，本月餘下時間仍有其他新盤有機會推出，如新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期，最快本周內開放示範單位和開價。