經濟

香港地產

本月新盤撻訂逼30宗 4個月最多

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，加上環球股市波動，新盤市場繼續有買家撻訂縮沙離場。本報統計，主要新盤3月暫時累錄約29宗撻訂，為過去4個月來，單月新盤撻訂最多的月份，其中長實（1113）深水埗愛海頌一個曾以實呎2.25萬元售出、創下項目呎價新高的特色戶，亦終告撻訂。

愛海頌創新高呎價單位取消交易

本月新盤市場暫錄得約29宗撻訂，除較2月錄得約21宗撻訂，增加8宗或近四成外，亦是繼去年11月市場錄約32宗撻訂後，4個月來最多新盤買家撻訂的月份；最新一宗來自愛海頌1座31樓D室，實用695方呎，3房間隔連561方呎天台特色戶，單位原於3月12日以1567.8萬元售出，實呎22,558元，當時曾創項目呎價新高，惟有關單位最終撻訂，以樓價5%計料買家損手逾78萬元。

此外，恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣2期亦現撻訂，單位為5A座6樓M室、實用223方呎，本月15日原以374.7萬元售出，買家撻訂離場，料遭發展商沒收5%訂金涉約19萬元。

MARINI系列累沽1219伙 吸金103億

另會德豐（0020）旗下將軍澳日出康城9期連錄成交，其中上周六進行次輪銷售的9C期OCEAN MARINI，昨日再沽1個四房戶，該期累積售出261伙單位，佔可售310伙單位近85%，套現逾22.6億元。

此外，9B期GRAND MARINI昨日亦售出一個兩房戶，連同9A期MARINI，上述3個項目去年夏天開售至今累售1219個單位，佔可售1374伙單位近九成，總共套現逾103億元。

Wetland 2期本周擬開示位和開價

過去兩日新盤市場共錄約120宗成交，按周跌135宗或五成，3月迄今新盤市場累積錄約780宗成交，比2月全月約355宗，增加逾一倍。事實上，本月餘下時間仍有其他新盤有機會推出，如新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期，最快本周內開放示範單位和開價。

相關字詞﹕Wetland Seasons Park第2期 愛海頌 新高成交 新盤撻訂 新盤推售

上 / 下一篇新聞

實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規
實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規
律師：現行法規難懲重複認購
律師：現行法規難懲重複認購
券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同
券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同
卓佳鍾絳虹：無紙化可趁機堵漏洞
卓佳鍾絳虹：無紙化可趁機堵漏洞
恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多
恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多
施永青：環球疫情未見頂 衰退難免股債堪憂
施永青：環球疫情未見頂 衰退難免股債堪憂
安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值
安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值
肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零
肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零
辦事處「大屋搬細屋」
辦事處「大屋搬細屋」
人行陳雨露：人幣徘徊7算
人行陳雨露：人幣徘徊7算
創興銀行：今年淨息差受壓
創興銀行：今年淨息差受壓
神州租車料今季收入跌逾兩成
神州租車料今季收入跌逾兩成
中國太保去年多賺54%
中國太保去年多賺54%
恒大發盈警 利潤恐跌一半
恒大發盈警 利潤恐跌一半
現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商
現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商
善用科技 節省人力成本
善用科技 節省人力成本
張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂
張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂
霍家成：動盪市可吼收息基金
霍家成：動盪市可吼收息基金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：阿里望突破 Call 13494
金子：阿里望突破 Call 13494
張兆聰：博反彈可選內房
張兆聰：博反彈可選內房
蔡金強：最漫長的一周
蔡金強：最漫長的一周
陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹
陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹
謝偉銓：減辣無助首置人士
謝偉銓：減辣無助首置人士
沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居
沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居
黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸
黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸
李聲揚：若拆息回落 可開始撈底
李聲揚：若拆息回落 可開始撈底
美股投資初哥 月供ETF可取 月供入場費低 ETF派息穩
美股投資初哥 月供ETF可取 月供入場費低 ETF派息穩
陸振球：「疫市三寶」展現韌力
陸振球：「疫市三寶」展現韌力
陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報
陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報
林少陽：股市要見底 油價須先穩
林少陽：股市要見底 油價須先穩
技術取勝：匯控升穿下降軌
技術取勝：匯控升穿下降軌
謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂
謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂
潘迪藍：償付危機還是流動性危機？
潘迪藍：償付危機還是流動性危機？
蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學
蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學
李順威：風險平價基金全天候沽貨
李順威：風險平價基金全天候沽貨
劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強
劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強
何啟聰：股市急反彈 吼阿里牛55405
何啟聰：股市急反彈 吼阿里牛55405
瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證
瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證
摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪
摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪
周顯：炒細價股贏大錢 一定有「問題」
周顯：炒細價股贏大錢 一定有「問題」
何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家
何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家
張佩儀：中港股看好科技金融消費業
張佩儀：中港股看好科技金融消費業
王弼：油價跌 油股未必跟
王弼：油價跌 油股未必跟
曾淵滄：自由經濟體未必受歡迎
曾淵滄：自由經濟體未必受歡迎
湯文亮：中國病毒是指鹿為馬
湯文亮：中國病毒是指鹿為馬
陳永傑：一二手樓 疫市有表現
陳永傑：一二手樓 疫市有表現
廖偉強：為何買家還主動入市？
廖偉強：為何買家還主動入市？
布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠
布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠
李志成：全球放水減息 物業顯價值
李志成：全球放水減息 物業顯價值
盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機
盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機
內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍
內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍
名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出
名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出
玖瓏山3房業主損手137萬
玖瓏山3房業主損手137萬
太子基隆街地舖「一蚊招租」
太子基隆街地舖「一蚊招租」
WEST PARK遠眺昂船洲
WEST PARK遠眺昂船洲
翠怡呎價疫市直逼1.6萬
翠怡呎價疫市直逼1.6萬
市况波動做好情緒管理
市况波動做好情緒管理