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名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出

【明報專訊】本港樓價近年持續居高不下，近年多個大型屋苑均出現「劏房放租盤」（即將一個2至4房單位再劏成數個小房間再出租），雖然以內地及本地大學生為主要目標租客群，但因月租總價相對租住一整個單位為低，這類大型屋苑「劏房租盤」獲不少本地客迅速填補空置，租金跌幅低於正常單位。

以大圍指標屋苑名城為例，綜合代理數據，屋苑3期合共約4300伙中，估計目前約有100個單位有「劏房」出租，假設每戶被劏成5至8個房間，料整個屋苑有近700個「劏房戶」，去年同期約有八成為內地大學生租戶，現略減至約七成。

15呎原工人房 呎租叫價187元

記者向其中一名劏房負責人周小姐查詢，她表示自己為業主，協助打理家族物業，單位屬3期5座南翼低層C室，實用844方呎，原則屬3房連套房及工人套房，現被分成8個劏房，目前租出其中7間房，其中佔地約195方呎的主人套房連浴室，月租達1.1萬元，即呎租約56元；其他劏房目測面積約40方呎，月租約介乎5000至6000元，意味呎租均逾100元，但未有透露租客是否有內地學生。

部分房間只由木板分隔

記者留意到，部分房間只由木板分隔，原則的工人套房，現被分成一個約15方呎細房，及一個住客共用廁所，此迷你房只能放下一張約2.5呎闊訂造牀及吊櫃，同類單位高峰期租金達3000元，現時叫價減約7%至2800元，屬現時唯一待租房間，但假若成功租出，呎租達187元。

另名城1期5座南翼中層B室，實用785方呎，被間成6間劏房出租，一個連露台約40方呎房間，內附的單人牀僅2.5呎闊，因與另一租戶共用露台，已屬「優質房」，租金達6500元、呎租約163元，與高峰期相若，未有減價。

本地客填補 租金抗跌力較強

周小姐指，雖然有部分內地學生退租，令此類劏房的空置率稍增，但同時亦有其他年級的學生希望租期至畢業，所以未有退租，加上劏房租金總價較低，很快獲本地租戶填補，故租金減幅不大。

相關字詞﹕名城 劏房

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