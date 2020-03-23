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內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情嚴峻、加上受去年社會運動雙重夾擊，去年第四季起出現一股內地學生退租潮，個別內地生甚至放棄部分已預繳的租金提早離場，導致近月沙田區租盤急增、租金下挫，尤其是主打細單位的沙田市中心主要屋苑。綜合代理資料，目前放租盤約有60個，相對去年同期增加約兩倍，有關單位在內地生退場後，新近再租出時，新租比去年低逾一成至近兩成不等。

明報記者

綜合代理數據，曾是內地大學生承租熱點的沙田市中心，近月租盤急增，於春節前一度增加至近100個，即使近日部分租盤獲消化，但仍有約60個單位待租，比去年同期增加兩倍。

偉華兩房再租出 呎租42元重返3年前

區內代理稱，偉華中心4座中層H室、實用297方呎2房戶，去年7月以1.45萬元由內地大學生承租、實呎租金49元，並一次過繳付半年租金，至去年12月因社會運動提早退租；由於單位只租住了5個月，被業主沒收1個月已繳租金。據悉，單位去年12月重新放租，近日才獲承接，新月租1.25萬元、實呎租金42元，較原租金跌14%，重返3年前水平。

同錄內地學生棄租個案的屋苑，還有沙田中心新寧大廈中層C室、實用310方呎2房戶，去年7月以1.35萬元租出，實呎租金44元。該內地生已繳半年租金，去年12月退租後，同被業主沒收一個月已繳租金，單位現以1.2萬元放租，如成功租出，租金跌幅約11%。

代理為免引起上述單位業主不快，所以並無透露單位的具體樓層及單位購入價錢，所以未能計算業主的回報率。

代理：過往租樓高峰期 租盤難求

利嘉閣聯席董事李偉佳表示，沙田市中心多個屋苑，因單位面積較細，月租水平較低，符合內地生合租單位條件，過往內地生租樓高峰期，經常一盤難求。他續稱，現時新冠肺炎疫情未退，在社會運動後退租的內地學生，現時返港無期，是租盤無人承接的主因。

內地生名城退租 失3個月租金8.4萬

事實上，大圍名城同樣錄得內地生退租個案，消息指出，名城2期盛薈3座北翼中層A室，實用681方呎，去年6月以2.8萬元租出，實呎租金41元，該內地生租客本來已繳全年租金涉約33.6萬元，去年12月經協議後，獲業主退還3個月租金，但仍損失約8.4萬元已繳、但未住用之租金。

另1期2座南翼低層C室，實用959方呎，去年6月以3.6萬元租出，內地生租客於12月退租後，近日以3萬元租出，較舊租金跌約17%。

其他地區方面，紅磡指標屋苑之一的海濱南岸，過去內地大學生租戶，佔屋苑整體租客逾三成，在大量內地生「搶盤」下，屋苑放租盤量曾一度低至只約3個，現時回升至約44個，但實呎租金比去年下跌兩成至約38元。

相關字詞﹕海濱南岸 名城 沙田中心 偉華中心 新冠狀病毒肺炎 社會運動

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