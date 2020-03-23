李志成：全球放水減息 物業顯價值

回顧美聯儲局1998年以來亦曾於議息會議外減息，例如1998年俄羅斯金融危機、2001年科網股爆破、2008年美國次按風暴時期，每次減息幅度0.25厘至0.75厘不等，今次減息乃幅度最大一次。

美國減息後本港市場氣氛好轉，積聚購買力得以釋放，發展商趁勢推售新盤，一手市場再起動，大型新盤銷情理想。

另疫情下市民減少外出消費，打擊各行各業，本港企業裁員結業消息不絕於耳，就業市場受打擊，本港最新失業率升至3.7%，為逾9年高位，其中與消費及旅遊相關的行業失業率更升至6.1%，較高收入人士，包括金融、保險等行業失業率仍處於較低水平，從事這些行業的往往是有實力置業的人士，對樓市發展仍有支持。不過，有關失業率數字有所滯後，未完全反映疫情影響，預計未來失業率仍有機會上升，走勢須視乎疫情會否如專家預期在夏天得以趨向緩和。

環球經濟面對挑戰，早前部分業主減價沽貨，樓價見調整，不過本港樓市整體基調仍良好，未來房屋供應仍供不應求，而息口低企促使「供平過租」情况持續，相信將吸引租客及投資者入市，加上本港業主持貨力強，最近一手熱賣，市場氣氛向好，二手議價空間已收窄，短期內本港樓價下跌空間有限。

香港置業行政總裁

[李志成]