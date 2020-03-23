布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠

有部分看淡樓市派認為，最近環球股市震盪，人心惶惶，因此暫時按兵不動，期望樓價跟隨股市插水一至兩成才入市。可是，這個「如意算盤」未必能打響，原因是踏入3月份之後，二手交投轉趨暢旺，不少買家眼見目前可在叫價上佔上風，而且業主在議價上「有偈傾」，所以趁機在樓市「尋寶」。事實上，目前樓價慢慢回穩，業主正逐步擺脫因疫情而產生的負面看法，配合投資氣氛慢慢好轉，二手樓市有望漸入佳境。

減價盤進一步減少

隨着筍盤被市場消化，減價盤進一步減少，由本行統計、反映業主放盤取態的美聯信心指數（MCI）連升兩周，指數最新報54.5點，較前一周的48.3點升近13%。惟值得注意，環球股市因全球肺炎疫情擴散而持續波動，業主對此因素的反應或慢慢反映於指數之上。

一手方面，在疫市下仍有不少新盤陸續醞釀推出，本月「打頭陣」推售的新盤反應相當理想，天水圍區大型新盤亦緊隨其後即將開價，有望本月內開售，相信下月新盤市場將更趨熱鬧。總括而言，只要全球疫情開始緩和，減輕市場不安情緒，預料積存的購買力將會爆發，始終低息環境下，資金氾濫急需出路，而港人最愛的「磚頭」豈會不受惠？

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]