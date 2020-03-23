廖偉強：為何買家還主動入市？

今次的疫情，嚴重打擊各行業的生計，零售、飲食及旅遊業很多都被迫結業，剩下來的只能做一日和尚敲一日鐘，希望疫情盡快過去。現時香港防疫工作尚算可以，幸好未出現社區大爆發，市民大眾都期望疫症能夠在夏天來臨前慢慢減退。

各行皆蕭條 唯獨地產旺

疫情持續，很多行業要面對洗牌重來的局面，但這樣未必是一件壞事。過去做生意有困難的原因有很多，例如：租金及人工高企，員工質素參差等，加上很多行業沒有做好員工培訓工作，也欠缺長遠發展計劃，當受到外來衝擊，好快會關門大吉。地產代理行業也面對同一個問題，旺市時為了抗衡競爭對手，以高價爭奪舖位，以及高薪挖角擴大規模，導致部分員工的質素未如理想，但藉着今次疫情，反而有機會讓公司作深入檢討，重整架構。筆者相信不同行業經過是次疫症的洗禮後，會變得更強，未來發展將會更美好的。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]