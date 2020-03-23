經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：一二手樓 疫市有表現

【明報專訊】新型肺炎橫行全球，不但許多國家經濟受到打擊，投資市場各地股市及匯市亦天翻地覆。然而，本港樓市無論是一手二手成交量，近期可謂疫市而升，價錢儘管回落，成交量尚算不俗！

新型肺炎在世界各地肆虐，造成許多地方甚多行業以至經濟停頓，股市更跌得人仰馬翻，今年世界經濟增長料大打折扣。

黃金價格曾經一度硬朗，由2月初的每盎司1560美元衝上1700美元水平，表現相當悅目，近日仍守在去年底起步點1450美元附近。本港樓市無可否認也受到疫情衝擊，樓價有所下調，但成交穩步上揚表現不錯，形成價跌量升之局，並非新春期間的買賣兩閒。

受到疫情衝擊，樓價儘管回落，但低位仍見承接，再加上成交持續平穩，已屬難能可貴，不能苛求。

雖然近期二手樓市成交有所下降，但因與一手新盤開出有關，市場購買力被一手新盤分薄，二手樓成交量略減，未致太差。這證明本港一二手樓市交投尚算理想。

股市急跌，但屬於實物的黃金及物業表現相對平穩，反映實物得到投資者追捧。因為黃金及物業均是供應有限，並非股票等印刷投資工具可以大量發行，投資者向實物投資工具進發，不是無理由的。而且目前新型肺炎在全球擴散，無論是受感染或未受感染人士，都需要自我隔離，住屋等實物正好大派用場，可以為受感染或未受感染人士起到遮擋及隔離作用。物業不單止具有投資作用，亦有居住的實用功能，所以，本港投資者以住屋物業作投資對象，亦有一定合理性。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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