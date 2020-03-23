湯文亮：中國病毒是指鹿為馬

雖然聯儲局以減息、量寬應對疫情，但這種做法只是頭痛醫腳，對減低疫情沒有實質作用，所以，特朗普在最近幾次記者會上都表現得焦躁不安，刻意將新冠病毒改稱「中國病毒」，雖然特朗普只是話用中國病毒是指出病毒是出自中國，並沒有特別意思，但我的睇法是絕對不同，不但意義重大而且影響深遠，甚至影響美國對世界的佈局。

特朗普做法如秦朝趙高 試探盟友

秦始皇雖然統一中國，但去到二世已經唔掂，被趙高把持朝政，趙高為了確認朝廷上究竟有多少官員效忠於他，於是命隨從將一隻鹿帶上朝廷上，並硬說這是馬，如果有說不是馬的官員，趙高日後會想辦法除掉。

今日特朗普亦用這個方法測試盟友，將新冠病毒說成中國病毒，他明知道這個說法不合理，而且世衛亦早在2015年廢除病毒，病症以人名，地域，國家命名，特朗普做法與昔日趙高一樣，如果有盟友以後用中國病毒來替代新冠病毒，那些才是真正盟友，如果全世界大部分的國家都將新冠病毒稱為中國病毒，就會有機會要求中國賠償，就算屈唔到中國賠償，最低限度對特朗普競選連任沒有影響，所以，他認為這是一個有贏冇輸遊戲。

如果特朗普以這個方法要求中國賠償，我認為美國應該要求越南賠償。

冀盟友認同 有機會屈中國賠償

我近日屈在家裏睇了一套關於詹森總統在越戰時表現的影片，由開打到結束，雖然越戰是由尼克遜總統結束，但事實上詹森總統時已經開始，影片並沒有講出美國撤出越南的主要原因，連一隻字也沒有提及，就是北越用生化武器，令到不少美軍惹上頑疾，但北越的生化武器並沒有令美軍在越南死亡，而是將病毒帶回美國，令到美軍的家人受到傷害，而生化武器的名字叫「越南玫瑰」，北越將病毒種在越南少女身上，她們犧牲自己吸引美軍，將病毒傳播，最後迫使美國撤出越南。所以，當美國知道新冠肺炎病毒，已經第一時間撤僑，本來，美國有很多時間做防禦，但掉以輕心，其他盟友見到美國沒有認真看待新冠病毒，他們亦掉以輕心，造成今次環球大爆發。

其實，特朗普從各國受損害的情况來看，就應該知道誰是真正盟友，這又不妥，唔通連伊朗都係。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]