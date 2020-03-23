曾淵滄：自由經濟體未必受歡迎

不過，最自由經濟體是否就是最受老百姓歡迎？前陣子，香港不是有很多人要求特區政府出手管制口罩價格？凡價格管制，就違反自由經濟。

凡價格管制 就違反自由經濟

還有，近來全球股民多麼希望美國政府直接出手，印鈔票買股票，救一救一眾正在虧大錢的股民。

特朗普的確出手了，暫時而言，仍未直接買股票，而是買石油，他認為挽救美國的頁岩油公司在現階段最重要，石油價格大跌，已跌至低於美國頁石油的開採成本價，再不出手相救，頁岩油公司破產，大量頁岩油公司發行的高息債券勢必造成另一場金融風暴。

於是美國政府宣布購買1000萬桶石油，石油價格回升，股市也受到支持回升。相信除了美國之外，中國政府也正在大舉購買石油，只是低調進行而已，希望能繼續以低價買入石油。對中國而言，石油價格下跌是好事，中國是石油消耗大國，中海油（0883）、中石油（0857）、中石化（0386）所開採的石油根本不夠自己用。

現在唯一的問題是美國與中國大手買了石油，又馬上用不掉，那麼該收在那裏？特朗普說﹕「注滿石油庫」，美國是有大量的石油儲備庫，但也會有注滿的一天，再買也沒地方裝，中國也正在建石油儲備系統，不過，規模有多大，沒人知道。

近期全球股市崩盤 源頭是美國

油價回升也使到港股回升，3月20日，恒指回升1096點，收市報22805點。不過，過去兩星期，港股也有過數次大反彈，但反彈之後再跌的經歷，因此，如此反彈並不會立即挽回股民的信心，畢竟，造成近幾個星期全球股市崩盤的源頭是美國，是美股超大型牛市爆破所引起的，最終還得等美國股市回升，回升的可能性有二：一是美國政府直接出手干預市場，印鈔票買股票，就像現在印鈔票買石油一樣，二是美國有能力控制新冠肺炎不再擴散，製造出疫苗，特效藥，目前美股暴跌的導火線就是疫情失控，全國恐慌，好些城市已封城，甚至封屋，禁止居民離開屋子。不用說，全國生產停頓了，經濟衰退馬上出現。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]