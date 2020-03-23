經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：自由經濟體未必受歡迎

【明報專訊】美國有一個以推動自由經濟為己任的傳統基金會從1995年開始就編製全球各國及地區的自由經濟指數，從那時候開始至去年，香港年年拿第一，被稱為全球最自由的經濟體，今年，香港終於第一次失落世界最自由經濟體的稱號，輸給新加坡，特區政府表示失望。

不過，最自由經濟體是否就是最受老百姓歡迎？前陣子，香港不是有很多人要求特區政府出手管制口罩價格？凡價格管制，就違反自由經濟。

凡價格管制 就違反自由經濟

還有，近來全球股民多麼希望美國政府直接出手，印鈔票買股票，救一救一眾正在虧大錢的股民。

特朗普的確出手了，暫時而言，仍未直接買股票，而是買石油，他認為挽救美國的頁岩油公司在現階段最重要，石油價格大跌，已跌至低於美國頁石油的開採成本價，再不出手相救，頁岩油公司破產，大量頁岩油公司發行的高息債券勢必造成另一場金融風暴。

於是美國政府宣布購買1000萬桶石油，石油價格回升，股市也受到支持回升。相信除了美國之外，中國政府也正在大舉購買石油，只是低調進行而已，希望能繼續以低價買入石油。對中國而言，石油價格下跌是好事，中國是石油消耗大國，中海油（0883）、中石油（0857）、中石化（0386）所開採的石油根本不夠自己用。

現在唯一的問題是美國與中國大手買了石油，又馬上用不掉，那麼該收在那裏？特朗普說﹕「注滿石油庫」，美國是有大量的石油儲備庫，但也會有注滿的一天，再買也沒地方裝，中國也正在建石油儲備系統，不過，規模有多大，沒人知道。

近期全球股市崩盤 源頭是美國

油價回升也使到港股回升，3月20日，恒指回升1096點，收市報22805點。不過，過去兩星期，港股也有過數次大反彈，但反彈之後再跌的經歷，因此，如此反彈並不會立即挽回股民的信心，畢竟，造成近幾個星期全球股市崩盤的源頭是美國，是美股超大型牛市爆破所引起的，最終還得等美國股市回升，回升的可能性有二：一是美國政府直接出手干預市場，印鈔票買股票，就像現在印鈔票買石油一樣，二是美國有能力控制新冠肺炎不再擴散，製造出疫苗，特效藥，目前美股暴跌的導火線就是疫情失控，全國恐慌，好些城市已封城，甚至封屋，禁止居民離開屋子。不用說，全國生產停頓了，經濟衰退馬上出現。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

上 / 下一篇新聞

實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規
實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規
律師：現行法規難懲重複認購
律師：現行法規難懲重複認購
券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同
券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同
卓佳鍾絳虹：無紙化可趁機堵漏洞
卓佳鍾絳虹：無紙化可趁機堵漏洞
恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多
恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多
施永青：環球疫情未見頂 衰退難免股債堪憂
施永青：環球疫情未見頂 衰退難免股債堪憂
安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值
安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值
肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零
肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零
辦事處「大屋搬細屋」
辦事處「大屋搬細屋」
人行陳雨露：人幣徘徊7算
人行陳雨露：人幣徘徊7算
創興銀行：今年淨息差受壓
創興銀行：今年淨息差受壓
神州租車料今季收入跌逾兩成
神州租車料今季收入跌逾兩成
中國太保去年多賺54%
中國太保去年多賺54%
恒大發盈警 利潤恐跌一半
恒大發盈警 利潤恐跌一半
現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商
現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商
善用科技 節省人力成本
善用科技 節省人力成本
張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂
張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂
霍家成：動盪市可吼收息基金
霍家成：動盪市可吼收息基金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：阿里望突破 Call 13494
金子：阿里望突破 Call 13494
張兆聰：博反彈可選內房
張兆聰：博反彈可選內房
蔡金強：最漫長的一周
蔡金強：最漫長的一周
陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹
陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹
謝偉銓：減辣無助首置人士
謝偉銓：減辣無助首置人士
沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居
沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居
黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸
黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸
李聲揚：若拆息回落 可開始撈底
李聲揚：若拆息回落 可開始撈底
美股投資初哥 月供ETF可取 月供入場費低 ETF派息穩
美股投資初哥 月供ETF可取 月供入場費低 ETF派息穩
陸振球：「疫市三寶」展現韌力
陸振球：「疫市三寶」展現韌力
陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報
陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報
林少陽：股市要見底 油價須先穩
林少陽：股市要見底 油價須先穩
技術取勝：匯控升穿下降軌
技術取勝：匯控升穿下降軌
謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂
謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂
潘迪藍：償付危機還是流動性危機？
潘迪藍：償付危機還是流動性危機？
蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學
蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學
李順威：風險平價基金全天候沽貨
李順威：風險平價基金全天候沽貨
劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強
劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強
何啟聰：股市急反彈 吼阿里牛55405
何啟聰：股市急反彈 吼阿里牛55405
瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證
瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證
摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪
摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪
周顯：炒細價股贏大錢 一定有「問題」
周顯：炒細價股贏大錢 一定有「問題」
何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家
何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家
張佩儀：中港股看好科技金融消費業
張佩儀：中港股看好科技金融消費業
王弼：油價跌 油股未必跟
王弼：油價跌 油股未必跟
湯文亮：中國病毒是指鹿為馬
湯文亮：中國病毒是指鹿為馬
陳永傑：一二手樓 疫市有表現
陳永傑：一二手樓 疫市有表現
廖偉強：為何買家還主動入市？
廖偉強：為何買家還主動入市？
布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠
布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠
李志成：全球放水減息 物業顯價值
李志成：全球放水減息 物業顯價值
盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機
盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機
內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍
內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍
名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出
名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出
本月新盤撻訂逼30宗 4個月最多
本月新盤撻訂逼30宗 4個月最多
玖瓏山3房業主損手137萬
玖瓏山3房業主損手137萬
太子基隆街地舖「一蚊招租」
太子基隆街地舖「一蚊招租」
WEST PARK遠眺昂船洲
WEST PARK遠眺昂船洲
翠怡呎價疫市直逼1.6萬
翠怡呎價疫市直逼1.6萬
市况波動做好情緒管理
市况波動做好情緒管理