經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：油價跌 油股未必跟

【明報專訊】有研究指出，今次美股下挫的速度，已經超過了1929年華爾街的股災，至於深度，還是未知之數。不過許多行業，可能捱不過這次肺炎疫情的突襲，例如航空和郵輪業，就算疫情過去，龐大的債務會令許多公司重組債務，就算避得過被清盤的厄運，股價也難有運行，注定翻身無望。航空和郵輪業，只是眾多倒霉行業的表表者，難以翻身的行業，恕難盡錄。

適逢王弼身處北美洲，能親眼目睹當地遭受肺炎病毒偷襲，經濟所受的嚴重打擊。許多地區政府已經頒布緊急狀態令，政府服務只維持非常有限度。不過，政府活動與否，其實對經濟可謂沒甚影響，只是當政府不工作，它也要求其他行業停工，這才是對經濟的最大打擊。例如，政府怕疫情擴散，因此頒令嚴禁餐館經營堂食，只可以供應外賣，中高檔餐館必受嚴重打擊。另外，大型零售商如Costco和Best Buy，也實施人潮管制，Best Buy變得非常冷清，Costco由於售賣民生用品，則出現人龍，排長龍的理由，一是由於有搶購潮，另一個原因，是人流管制下，店舖可容納的顧客數量大幅減少，自然形成人龍。總之，太多行業因抗疫要停業或大幅減少工作量，以前可以半小時完成的事情，現在可能要5倍時間完成，經濟遭受巨大損失，最破壞的是不少行業的營業額大幅下跌，出現資金斷裂而面臨倒閉，失業率大升令消費不振，歐美經濟固然遭受打擊，但靠出口的國家，到頭來也必然受到打擊，所以不要以為美國經濟受了內傷，其他國家可以獨善其身，就像肺炎病毒侵襲一樣，何時侵入各國，只是時間問題而已。

雖然美國被肺炎病毒偷襲而出現「內傷」，但我也有一些正面的觀察。別以為美國人在新聞鏡頭前經常互數，像一盤散沙，今次危機打到來，民眾原來也頗聽教聽話，政府說餐廳不可設堂食，他們就把椅子棟在枱面。一個瘟疫，連死對頭特朗普和民主黨領袖舒默都可以達成抗疫共識。美國人開始識驚，但銅板的另一面，是他們認真起來抗疫，值得留意的，是美國疫情會像日韓般短時間靠穩。如是，加上全球央行史無前例的不斷灌水，美股反彈亦可以來得很急。

肺炎病毒團結民眾抗疫

至於上周提及的西方石油（OXY），原來Carl Ichan於14美元水平增持了6600萬股，比原先增加了3倍股份，目前已佔了10%的股權，而巴菲特擁有普通股和優先股的價值，成本超過100億美元，如果OXY真的破產，輸錢事大，輸面子事更大，我相信他們的判斷，OXY應可捱低油價一段時期。然而，Carl Ichan 14.58美元買下該股，估計他應該視作一項不良資產（Distressed Asset）投資，所以必然是高風險高回報。

另外，有人以為油價跌，油股必然跟跌，某程度是真的，但正如《明報》投資及地產版資深主編陸振球提醒我OXY跌破10美元當日，相信他亦有入貨，當日（12日）紐約期油收31.5美元。上周五油價收22.4美元，OXY卻收10.23美元。油價跌，油股未必跟跌，不要太單純看油價跟油股的關係。當然，如果油價長期低企，許多油股都會出事，油價會否在3個月後仍然處於低位，將會是油股能否反彈的關鍵。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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