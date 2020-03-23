何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家

人心虛怯 講投資價值殊不容易

在某一交易日早晨，在手機通訊程式群組中，傳來一篇引述一位「朋友」的內容選段，當中主要描述不少大型的基金公司，旗下不少利用相對價值（Relative Value）投資策略的基金，因是次市場的波動損手，而且，由於這類型基金一般都是利用槓桿來倍大收益，所以因投資失利而出現巨額贖回時，他們便要在市場拆倉套現，在轉發的內容中，就是在轉達這個信息。

結果，在消息一轉十，十轉百的情况下，當天的市場，由高開轉好的狀態下，單日轉向，倒跌近千點。這種消息，在一般情况下可能不會起太大作用，因為大家都會抱點懷疑態度去面對這些消息。可是，在今天的市場，如火災現場，大家只求盡快逃生，雪球效應明顯，結果市場的下跌速度就因而加快了。從這事件中，筆者深刻體會到，市場現時被情緒所騎劫，每一次因恐慌情緒的下跌，會令恐慌的投資者更確信市場悲情的看法，同時之間，有持貨能力較弱的投資者就因而被迫投降斬倉，為下一輪的下跌添上新動力。筆者認為，市場在這時候往往容易受消息所影響，大家亦不應在未確定消息時就轉發類似信息。

疫情在西方鋪開 市場情緒變惶恐

從港股的角度，原先在疫情未在全球蔓延時，仍然可以保持市場秩序。可是，當疫情在主要西方地區鋪開，市場情緒隨即變得惶恐，骨牌式下跌在兩個星期接連出現。

如果用廣東話來形容的話，只有這種賣跳樓貨的情况，才會出現跳樓價。因此，有實力在這種跳樓貨滿街時買貨的，就能成功最終贏家，這當中可有你？

其實，今次跌市令人感到壓力的一個很重要原因，是其速度而不是幅度，反證急需要賣貨套現的資金在短時間中同時出現問題。如果以老大美股巿場看，標普指數大約回到2018年末的位置，時光倒流15個月前。換句話來說，15個月經濟努力成果被疫情一朝打回原形，南柯一夢。但如果以一些受投資近十年熱捧的新經濟股來看。他們的股價亦只不過回到6個月前的水平，即白過了去年第四季和今年第一季，情况亦不算一發不可收拾的地步。

反觀香港，疫情相對在較可控的情况下，我們指數已經回到2017年升浪之初的位置了。有投資同仁更提醒我，泰國，這個以旅遊為重的市場，指數已經回到2011年的水平，差不多白過了10年。因此，心水清的讀者們可以在不同的投資地區，反覆推敲一下，到底那裏的股票出見跳樓價，有實力的你找出這些機會，做最終贏家！

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[何國良 基金看世界]