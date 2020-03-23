盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機

我從事外匯和商品行業超過30多年，可以說歷盡滄桑，見盡不少成功與失敗的例子。失敗的正如上述所說，香港部分外匯投資散戶喜歡以所謂低價來決定買入哪隻外幣。其實外匯和商品不同的就是沒有成本價，如黃金石油有開採成本價，但外匯卻沒有。所以不應該以往日的價來比較今日的價是否便宜，來決定買入哪隻外幣。

外匯沒成本價 勿以「低價」決定入市

在剛入行的30多年前，就有前輩同事教我匯價可以高處未算高，更可以低處未算低。就正如澳元一樣，半年前已經有聲音說當時已跌到2009年3月的低位，即超過10年低位，所以非常便宜值得撈底。不幸是撈底之後卻不斷見11年低位、12年低位、13年低位、14年低位、15年低位、16年低位、17年低位、18年低位……完全就是低處未算低的理論。有些國家的貨幣近幾年更不斷在破紀錄新低，愈買就愈跌，所以投資外幣一定要睇勢，弱勢貨幣只可以作投機的沽空，不宜趁低吸納，強勢貨幣就才可以趁勢吸納。

上星期美匯急升表現一枝獨秀，做了非美貨幣的淡倉當然開心，但這對環球金融市場來說絕對不是一個好兆頭，因觸發美元急升的原因是環球出現美元流動性緊張，大家都在搶美元，而搶美元的背後就是多國貨幣被大幅拋售。相類似的金融危機可以回顧2008年3月，當時美匯指數在70.79持續抽升至2009年3月的89.62，這正就是金融海嘯的爆發。之後在2009年12月美匯指數由74.17 急升至 2010年6月的88.7，當時就是爆發歐洲債務危機。再遠的可以說1997年1月索羅斯開始狙擊泰珠爆發亞洲金融風暴，當時美匯指數在88.15亦急升至1998年8月的102.88。

新興貨幣現危機 美元才成搶手貨

可想而知，如美元代替日圓成為終極避險貨幣的話，就是凶兆的來臨。在美元瘋狂上升的背後，除了疫情所帶來環球經濟可能出現大衰退繼而引發股災之外，現在又醞釀地區貨幣和債務危機。一些國家在今次的疫情衝擊之下，經濟已經面臨崩潰邊緣，如南美洲多國過去幾年已面對經濟放緩甚至衰退，故在疫情衝擊及拖累下，貨幣顯著大幅下跌，巴西、哥倫比亞、墨西哥等貨幣年初至今的兩個半月，平均已下跌接近25%。能源及商品出口國的貨幣也跌得慘烈，澳元兌美元一度下跌超過20%，挪威和俄羅斯這些能源出口國的貨幣亦曾經下跌超過25%。故在這地區尤其是新興市場貨幣危機下，美元將會繼續成為搶手貨。

雖然部分央行如挪威和南非都放話將會干預匯市，丹麥央行甚至加息0.15厘支持丹麥克朗。儘管聯儲局已經和九大央行建立4500億美元貨幣互換協議，以提供緊急流動性，但部分交易員推測聯儲局可能聯合其他央行，效法「911」美國恐襲及「311」日本海嘯的時候入市干預匯市，意圖阻止美元的升勢。

關注意大利中國債務違約狀况

另一方面，今次疫情衝擊下，部分已經債務纏身陷入危機的國家或地區，估計無可避免地會出現債務違約，當中最值得擔心會出現主權債務違約的是意大利，中國的地方債違約也值得關注。而且兩個地方所遭受疫情的影響最為嚴重，兼過去一直深受債務困擾，故在經濟停頓下，無法償還外債基本上是必然趨勢，再加上美元急升下，對欠下大量美元債務的國家和企業來說，根本就是一場災難，導致這些國家的貨幣被拋售而陷入惡性循環的境地。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]