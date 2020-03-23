摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪

舉例說，部分投資者於上周四指數急跌時，購入一些價外幅度超過20%（行使價高於27000點），並年期少於3個月的恒指認購證，當上周五恒指反彈，便不明白那些窩輪為何出現「不跟行」情况。由於較價外的產品對冲值較低，年期較短，這類條款將較易受引伸波幅變化影響。投資者於現市况選擇產品時，應盡量避開這類條款，並改為留意貼價、年期至少3個月或以上的中年期及低街貨的產品。

投資者亦不妨到發行商網站，查看自己持有的產品對引伸波幅的敏感度，摩根大通認股證網站便提供了相關數據，以了解對輪價的潛在影響。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者並未持有上述證券。投資者須自行評估風險並諮詢專業意見。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。請於jpmwarrants.com.hk/disclaimer詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]