瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證

【明報專訊】港股過去兩星期跟隨美股大上大落，指數非常波動，前周五（13日）恒指於22500水平反彈至24000點以上的即巿高位，上周最多回落近3000點，下試21000點的水平，然而上周五受惠隔晚美股回穩，恒指重上22000點關口。恒指兩次V彈波幅都過千點，短炒的風險與機會並存。經過逾一周的急升急跌後，輪證發行商已有較多的牛證及較遠的熊證應巿，如果近日買入認購證，必須留意引伸波幅有機會下調的風險。恒指牛證方面，由於早前牛證所餘不多，需求急升，不少牛證街貨量都偏高，可留意新上市或低街貨的，例如以下的精選牛熊證：
（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）