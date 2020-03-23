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劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強

【明報專訊】恒指上周低位反彈超過半成，為去年8月以來首次，動力強勁，增加短線見底機會。不過，外圍股市並未配合，上周五美股四期結算，三大指數反覆向下，雖未穿近期低位，但創收市新低，相信再挫港股反彈苗頭，但望可守住近日低位。

恒指上周延續跌勢，周四低見21139點回升，周五進一步反彈，收報22805點，全周跌1227點或5.11%；國指全周跌5.51%。恒生綜合中型、小型股指上周挫10.43%、8.70%，實際市况更惡劣。大市上周日均成交達1676億元，高於60天平均近五成，相當活躍。

倘守穩21700 有望短線見底

近期提過，港股以至美股呈現2008年金融海嘯式跌勢，若以ZigZag圖看當年恒指走勢（圖1），2007年10月恒指升至31638點掉頭向下，11月跌至26004點回升，到2018年1月跌穿上升軌後急瀉，直至21757點喘定，由高位至低位歷時不足3個月。事隔10年多，2018年1月恒指升上33154點歷史高位，之後反覆尋底，同年10月跌至24585點回升，2019年升抵30280點回落，直到2020年3月跌穿升軌急挫，上周低見21709點反彈，整個過程超過兩年。

重溫2007年及2018年見頂後的運行模式，兩者有相似地方，雖然時間軸不同，但具有啟示作用。目前恒指再次跌至21700點附近初見支持，倘守穩料短線見底，將可能出現如2018年1月底強勁反彈，幅度或超過一成半，以上周低位（收市）21709點或最低位（即市）21139點計算，反彈有機會上試24965或24309點。不過，中線可能以擴散三角形態築底，意味高位上移及低位下移，波動擴大，而此為後話，目前先要找到底部。

首個反彈目標兩萬四

再看目前恒指走勢，上周收市計低位累彈超過半成，對上一次為去年8月短線見底呈現一輪反彈。倘守住21709點短線見底，首個反彈目標將可上望兩萬四；3月12日低開573點向下，當日遺留下跌裂口24657至25231點，前者約24700點成為另一重要阻力位。

從周線圖來看，3月9日恒指低開跌穿2018年10月延伸上升軌（約25800點）急瀉；2018年高位33484點至上周低位21139點下跌幅度，收復跌幅38.2%為25854點，該水平成為中線關鍵位置，除非可以升破企穩，否則中線26000點下運行（圖2）。

大市方面，《明報》港股數據庫涵蓋約350隻股份，絕大部分在3月跌穿2月最後一周最低位，雖然有小部分於前周（3月13日的一周）率先喘定，包括藍籌股匯控（0005）、蒙牛（2319），但大部分股份上周創月內新低。

恒指最低位回升7.88%收市，全周跌幅收窄至半成，部分行業反彈強勁，但全周表現仍要跑輸恒指。數據庫追蹤的30個行業，內房及物管行業股份平均由上周最低位反彈17%收市，反彈力驚人，但全周仍要跌一成（見表）；博彩及消閒、食物飲品低位反彈逾一成，跌幅收窄至約8%，表現相對較佳，但不及軟件服務搶鏡，股份平均最低位反彈13%收市，全周僅跌3%，部分甚至倒升，在未來博反彈中可看高一線。

[劉思明 數據尋寶]

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