經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：博反彈可選內房

【明報專訊】恒指上周五大升1095點，收報22805點，成交金額1713億元。聯儲局與韓國、澳洲、巴西等9國央行簽訂貨幣互換協議，期限最短6個月。措施大大降低美元短缺的問題，亞洲股市報復式反彈，此前受創最深的韓股大彈逾7%，台股亦抽升逾6％。

港股反彈，上周五早市受A股衝高回落限制了升幅，但午後美股期貨抽升至熔斷，恒指最終創出2008年以來最大單日升幅。英國宣布倫敦周末封城，紐約亦下令所有非必要商店關門，美股衝高後急挫，但封城也不見得就是壞消息。

全球股市過去兩星期大跌，主因是同時受到幾個不同因素拖累，包括疫情令經濟陷入停頓和衰退，市場又無法預計何時結束，只能作最壞打算而爭相拋售；金融機構財政穩健，但疫情和股市大跌帶來重大變數，紛紛拒絕放貸；信貸市場冰封利率抽升，美元直線上揚，無法透過與聯儲局進行貨幣互換的國家，陷入像亞洲金融風暴般的困局，即資金流走、外儲減少、貨幣貶值、資產價格融化的惡性循環，韓國、巴西、墨西哥、印度、印尼都是如此。因此，過去兩周各國政府和中央銀行不斷加碼救市，但效果都很短暫。隨美國與更多國家簽訂貨幣互換協議，立即看到股市回升，貴金屬和比特幣齊反彈，金融市場終於開始正常運作。

過去兩周驚人跌市與強制拋售有關，當美元不再短缺便出現報復式反彈。坦白說，這兩周不少股份跌幅相當驚人，估值已低殘至難以想像的水平，例如中移動就史無前例地股息率高見逾7厘。就算中長期面對全球經濟衰退，短線也一定會有強力反彈。但話分兩頭，跌市也不全是流動性問題導致，疫情導致全球經濟衰退的概率亦顯著上升。反彈過後、被低估的估值得到一定修復，市場焦點就會轉移至經濟和企業盈利前景。大摩也將恒指目標價由25900點下調至23500點。

入市策略以強勢板塊為主

最終反彈至什麼水平，大家都只能靠估，一般會以黃金比率來推算。以3月5日到上周四低位計算，回升跌浪的一半約能反彈至24000點水平，而23300點至24600點則是阻力區。這意味上周四午後從低位回升，周五再漲，可能已完成了相當部分的反彈。美股上周五再大跌，夜期也已回落至22200點水平。但倫敦紐約都限制民眾外出和勒令店舖關門，短線衝擊經濟，但也帶來成功抗疫的曙光，道指也未失守上周三低位，算是一個微弱的亮點。入市策略要麼以強勢板塊為對象，可以抗衡市况重新轉弱而繼續走高，例如物管股，又或是一些反彈水位較大的板塊，內房是其中之一。

受到美元荒影響，內房股債息也顯著上升，恒大（3333）債息便升至逾20厘，發行美元債融資的窗門基本上已關閉，加上今年合約銷售受到疫情影響，市場擔心資金鏈問題導致內房股大跌。但每次內房股面對資金鏈問題、股價大跌，最終都是低吸的機會。中國說了多年要經濟轉型，但至今房地產仍是支柱產業，在過去兩年經濟不景時更是逆市奇葩，獨力撐起全國經濟。當前內房股已跌至相當低殘水平，但內地一、二線城市銷售其實不錯，尤其是一線城市中的上海、深圳據聞頗為熾熱。退一步看，假如疫情衝擊經濟導致內房陷入困難，中央也一定會出手救市，現價值博率相當高，穩健之選是龍湖（0960）、中國海外（0688），而融創（1918）、時代（1233）等則具爆發力。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規
實測重複認購諾誠 1人5戶中3手 漏洞逾13年未堵 自稱券商代表微信教違規
律師：現行法規難懲重複認購
律師：現行法規難懲重複認購
券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同
券商銀行代客抽新股 大量中籤證件號碼相同
卓佳鍾絳虹：無紙化可趁機堵漏洞
卓佳鍾絳虹：無紙化可趁機堵漏洞
恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多
恒指「黑期」低水逾千點 盈富吸資近5年最多
施永青：環球疫情未見頂 衰退難免股債堪憂
施永青：環球疫情未見頂 衰退難免股債堪憂
安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值
安泓楊書健：亞洲房託折讓大 有長線投資價值
肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零
肖建華牽頭公益機構瀕荒廢 中港富豪會員多 捐款贊助跌至零
辦事處「大屋搬細屋」
辦事處「大屋搬細屋」
人行陳雨露：人幣徘徊7算
人行陳雨露：人幣徘徊7算
創興銀行：今年淨息差受壓
創興銀行：今年淨息差受壓
神州租車料今季收入跌逾兩成
神州租車料今季收入跌逾兩成
中國太保去年多賺54%
中國太保去年多賺54%
恒大發盈警 利潤恐跌一半
恒大發盈警 利潤恐跌一半
現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商
現代養珠人 兼營生態旅遊 白沙灣租魚排 珍珠售外國珠寶商
善用科技 節省人力成本
善用科技 節省人力成本
張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂
張兆聰：供應鏈加劇撤出最堪憂
霍家成：動盪市可吼收息基金
霍家成：動盪市可吼收息基金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：阿里望突破 Call 13494
金子：阿里望突破 Call 13494
蔡金強：最漫長的一周
蔡金強：最漫長的一周
陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹
陳大為：小心疫情先致通縮 然後惡性通脹
謝偉銓：減辣無助首置人士
謝偉銓：減辣無助首置人士
沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居
沈永年：大馬醫療優勢吸引港人移居
黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸
黃德几：信義玻璃擴產搶市佔 8.2元可吸
李聲揚：若拆息回落 可開始撈底
李聲揚：若拆息回落 可開始撈底
美股投資初哥 月供ETF可取 月供入場費低 ETF派息穩
美股投資初哥 月供ETF可取 月供入場費低 ETF派息穩
陸振球：「疫市三寶」展現韌力
陸振球：「疫市三寶」展現韌力
陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報
陸振球：政府入市救市 多有豐厚回報
林少陽：股市要見底 油價須先穩
林少陽：股市要見底 油價須先穩
技術取勝：匯控升穿下降軌
技術取勝：匯控升穿下降軌
謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂
謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂
潘迪藍：償付危機還是流動性危機？
潘迪藍：償付危機還是流動性危機？
蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學
蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學
李順威：風險平價基金全天候沽貨
李順威：風險平價基金全天候沽貨
劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強
劉思明：港股反彈受考驗 科網收復力最強
何啟聰：股市急反彈 吼阿里牛55405
何啟聰：股市急反彈 吼阿里牛55405
瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證
瑞銀亞洲：港股V形反彈 選低街貨量牛證
摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪
摩根大通亞洲：市場持續波動 避價外短期輪
周顯：炒細價股贏大錢 一定有「問題」
周顯：炒細價股贏大錢 一定有「問題」
何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家
何國良：有實力買跳樓貨 多成最後贏家
張佩儀：中港股看好科技金融消費業
張佩儀：中港股看好科技金融消費業
王弼：油價跌 油股未必跟
王弼：油價跌 油股未必跟
曾淵滄：自由經濟體未必受歡迎
曾淵滄：自由經濟體未必受歡迎
湯文亮：中國病毒是指鹿為馬
湯文亮：中國病毒是指鹿為馬
陳永傑：一二手樓 疫市有表現
陳永傑：一二手樓 疫市有表現
廖偉強：為何買家還主動入市？
廖偉強：為何買家還主動入市？
布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠
布少明：全球減息潮「磚頭」最受惠
李志成：全球放水減息 物業顯價值
李志成：全球放水減息 物業顯價值
盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機
盧楚仁：美元強勢下的貨幣債務危機
內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍
內地生退租潮 沙田租金挫逾一成 疫情社運夾擊 市中心租盤增兩倍
名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出
名城3房戶「一劏八」 主人房1.1萬租出
本月新盤撻訂逼30宗 4個月最多
本月新盤撻訂逼30宗 4個月最多
玖瓏山3房業主損手137萬
玖瓏山3房業主損手137萬
太子基隆街地舖「一蚊招租」
太子基隆街地舖「一蚊招租」
WEST PARK遠眺昂船洲
WEST PARK遠眺昂船洲
翠怡呎價疫市直逼1.6萬
翠怡呎價疫市直逼1.6萬
市况波動做好情緒管理
市况波動做好情緒管理