蘇沛豐：低撈「雪茄屁股」中海化學

如何發掘雪茄屁股？其中一個指標是公司之淨現金高於市值，而公司並非長期蝕錢；中海石油化學（3983）是其中一隻成交較活躍的雪茄屁股。上周四股價低見1.01元，較年初跌了近半，然後周五急彈18%。今年股價大跌，除了因為全球股災，還有油價大瀉，及公司生產設施所在的4個省包括湖北。

於2019年6月底，中海化學之現金及定期存款共71.8億元（人民幣，下同），總負債51.5億元，即淨現金20.3億元，折算22.3億港元，較現時市值21.6億港元略高。這還未計其持有之16.4億元金融資產（銀行理財產品），資產負債方面符合雪茄屁股條件。

盈利方面，公司已就2019年發盈警，估計全年純利6.85億至7.25億元，按年跌47%至50%，主要原因是甲醇價格下降。我估計今年情况可能更差，因為油價大跌很可能拖低甲醇售價。不過，公司2006年上市以來，只有2016年虧損（2.15億元），主要由於油價暴跌七成。中長線而言，只要疫情受控、環球經濟復蘇，油價及石化產品售價可望逐步回升，公司盈利前景料隨之改善。

股價上周五反彈後，可候回落至1.1元小注吸納，目標1.4元，0.97元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

股票策略師

[蘇沛豐 焦點股]