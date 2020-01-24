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謝紹榮 食腦本世界

投資策略

謝紹榮：美元指數升破100 新興市場必亂

【明報專訊】近期市場避險情緒高漲，投資者實行「要錢唔要貨」，各類資產紛紛出現拋售潮，縱然基調良好的避險資產，如黃金亦被沽售，資金持續流向美元避險，導致「美元指數」（又稱「美匯指數）升破100水平。

過去本欄曾分析美元指數，並指出每逢指數在100或以上水平，環球經濟通常處於混亂狀况，尤其是新興市場。由於今次美元轉強並非因各國貨幣利息差距所驅使，筆者認為聯儲局下一個挽救經濟行動極有可能瞄準「美元太強」這一範疇出招。

美國政府與聯儲局聯手推出了一系列救市措施，雖然美股反應不似預期，但無可否認這些措施對穩住美國實體經濟卻有一定作用，因為當經濟活動停擺時，不少企業急需現金周轉，為避免火燒連環船，引爆下一隻黑天鵝，維持市場流動性、穩住就業和協助企業渡過難關是當務之急。美國政府與聯儲局有如此警覺，這或許跟美國曾經歷過「經濟大蕭條」（The Great Depression）有關。

救市措施救不了美股 卻暫穩住實體經濟

事實上，近期亦有分析指現時環球經濟正在重演1929年至30年代末的經濟大蕭條，經濟大蕭條是二十世紀持續時間最長、影響最廣、強度最大的經濟衰退。

有人認為以上說法屬危言聳聽，但當股神巴菲特都感嘆活了89年才第一次遇上「兩周內3次熔斷爆發」時，大家不宜對未來經濟前景過度樂觀，更何况筆者在撰寫本文時，美股已經爆發了第4次熔斷。

相信大家對於經濟大蕭條一詞並不陌生，但就事件的前因後果，也許不少人只是略知一二，因此筆者打算先概括地摘錄上世紀這場經濟浩劫的要點，然後再與現時的經濟環境對照，看看能否推測未來最有可能發生的最壞情况，以便讀者們洞悉先機部署中長線資產組合。

談到上世紀的經濟大蕭條，大部分人只會想起1929年10月24日的華爾街股災，然而大家必須弄清楚當日股災只是結果，而並非造成經濟大蕭條的原因。情况猶如今天，疫情肆虐全球只是觸發股災的扳機，美股急跌只是結局的序章。由於篇幅所限，下回續談如何從歷史中獲取未來投資啟示。

[謝紹榮 食腦本世界]

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